Marisa Jara anuncia que está embarazada ocho meses después del nacimiento de su primer hijo La modelo ha asegurado que es una noticia que no esperaba pero que le llena de alegría

Los Reyes Magos han llegado por adelantado a la casa de Marisa Jara, quien ha recibido el mejor de los regalos: está embarazada de nuevo. La modelo ha anunciado que va a ser madre por segunda vez tan solo ocho meses después de dar la bienvenida a su primogénito, Tomás, que próximamente se convertirá en hermano mayor. "Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá. Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que no esperábamos", ha contado. A finales de primavera o comienzos de verano, la diseñadora de joyas ampliará la bonita familia que ha formado con el agente inmobiliario Miguel Almansa, quien aporta a la relación un hijo fruto de una relación anterior.

Los mensajes de cariño ante esta inmejorable noticia no se han hecho esperar. Familiares y amigos han trasladado sus mejores deseos a Marisa ahora que empieza una nueva etapa en la que su felicidad se multiplica y es plena tal y como ha indicado Miguel, el feliz papá. "Enhorabuena", ha dicho Almudena Navalón; "Oh, qué maravilla. Enhorabuena, preciosa", ha indicado Esther Arroyo; "Qué alegría y qué lindo tu peque. Felicidades", ha exclamado Arantxa del Sol; "Qué buena noticia, que seáis muy muy felices", ha escrito Jacqueline de la Vega; "Olé enhorabuena. Cuánto me alegro", ha puesto María Toledo, que también está embarazada.

Este año la Navidad es una época doblemente especial para Marisa. Ve las fiestas embarazada por segunda vez y a través de la mirada curiosa y llena de ilusión de su hijo, un bebé muy simpático que le hace sentirse "la mujer más feliz del mundo" y que parece encantado con todos los adornos que han puesto en casa. "La Navidad es mi época favorita y este año con Tomás es aún más bonita y especial. La estamos viviendo con mucha ilusión y felicidad. Sin duda me despido del mejor año. Este 2022 siempre estará grabado en mi corazón por darme más de lo que yo soñaba, mi preciosa familia", ha dicho la fundadora de la firma de complementos Ja de Jara.

Desde que vio por primera vez la carita de su bebé, que se llama igual que su abuelo materno, Marisa sintió un inmenso amor y tuvo claro que repetiría sin dudarlo la experiencia del parto a pesar de que no fue nada fácil. Por complicaciones como la tensión muy alta le hicieron una cesárea de urgencia, la placenta se le pegó al útero y tuvo muchos dolores. Ahora disfruta de la dulce espera y de este capítulo tan positivo en su vida en el que deja atrás los malos momentos y el largo camino que ha recorrido hasta que ha logrado su sueño de ser madre.

A sus 42 años, Marisa ha andado un arduo camino en el que ha encontrado obstáculos como un cáncer de estómago y 19 operaciones de endometriosis. En todo momento ha dado un ejemplo de optimismo, vitalidad y energía. Estaba convencida de que lograría tener hijos y ahora cuenta los meses para tener a su segundo bebé. Además, en Miguel ha encontrado al perfecto compañero de vida. Se conocieron en 2019 durante la Feria de Abril aunque no fue hasta tiempo después cuando comenzaron a tener contacto tras coincidir en la cena de un amigo común. En enero de 2021 tuvieron una crisis que lograron superar y ahora se preparan para ampliar la familia.

