Marisa Jara desvela que fue novia de Leonardo DiCaprio: todos los detalles de su relación

Marisa Jara siempre tuvo un sueño y hace 23 meses, lo cumplió: se convirtió en mamá de su hijo Tomás, que llegaba al mundo en abril de 2022. Desde entonces, el pequeño se ha convertido en el centro de su vida después unos años complicados, y tras someterse a casi una veintena de operaciones por la endometriosis que padece. Este viernes la modelo acudía al plato del programa ¡De Viernes! donde ha dejado a todos los presentes con la boca abierta al desvelar que, ¡fue novia de Leonardo DiCaprio!.

Marisa Jara se ha encontrado tan cómoda durante la entrevista que le estaban realizando los presentadores, Beatriz Archinoda y Santi Acosta, que no ha dudado en detallar cómo fue su historia de amor con Leonardo DiCaprio: "Yo estaba en mi mejor momento profesional viviendo en Londres cuando el director de mi agencia nos invitó a una fiesta en casa de Leonardo. Lo conocí en su casa. Estuvimos hablando y nos gustamos", ha comenzado la modelo explicando.

La actriz ha desvelado que el protagonista de Titanic "no me quitaba el ojo de encima y yo estaba encantada". Tras este primer encuentro, dio comienzo a su breve relación, "no nos veíamos todos los días, pero hacíamos escapas juntos e, incluso, nos vimos en Madrid alguna vez". Una etapa que Marisa recuerda con mucho cariño: "Fue un romance bonito. Él acababa de romper con Gisele Bündchen y solo duro tres meses".

Su corta pero intensa historia de amor finalizó cuando Marisa conoció a Manu Tenorio: "Recuerdo a Leonardo con mucho cariño, pero yo necesitaba un hombre español. Apenas me entendía cuando discutíamos, hablábamos en inglés y no era mi lengua materna. Cuando conocí a Manu conectamos enseguida". Tras conocer al cantante, ha asegurado que "no se lo podía sacar de la cabeza": "Una mujer cuando decide una cosa es eso y punto. Cuando los sentimientos te van hacia una persona y te tiran, te da igual quién sea", concluyó la invitada, asegurando que no se arrepentía de romper con el protagonista de El lobo de Wall Street.

Tras esta revelación, Marisa ha contado la feliz etapa que está viviendo junto a su hijo y su pareja, Miguel Almansa, a quien conoció en marzo de 2020: "Me invitó a pasar un fin de semana y cuando llegué a su casa vi al presidente en la tele diciendo que nos confinaban. Fui para un fin de semana y me quedé tres meses. Fue una prueba de fuego y nos enamoramos". Tras repasar sus momentos más dulces y confesar que le encantaría casarse, cuando su hijo sea consciente, su novio, ¡ha aparecido por sorpresa en el plató!.

Un instante muy precioso en el que Miguel ha llegado con un enorme ramo de flores que le ha entregado a su chica. Tras este romántico momento, le ha dedicado una canción ante una Marisa muy nerviosa: "Lo que me hizo enamorarme de ti fue tu humildad y el corazón tan grande que tienes. Espero tenerte a mi lado todos los días porque eres la mujer de mi vida. Te amo".