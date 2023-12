Leonardo DiCaprio coincide con su ex de fiesta en Los Ángeles, ¡pero no fue el único! También acudió Brooklyn Beckham, que se reencontró con la que fuera su novia, Chloë Grace Moretz

El Museo de la Academia de Artes de Los Ángeles ha reunido este fin de semana a una larga lista de estrellas del cine, la moda y la música para celebrar la tercera edición de la gala anual del museo. El poder de convocatoria fue realmente impresionante y vimos a numerosos rostros conocidos que sacaron del armario sus trajes, pajaritas y vestidazos para desfilar por la alfombra roja. Selena Gomez, Eva Longoria, Kendall Jenner o Demi Moore, fueron algunas de las que acapararon todos los flashes con sus looks, sin embargo, no solo de glamour fue la noche.

En una reunión de tantas estrellas de Hollywood, no es de extrañar que se produzcan coincidiencias de amigos, compañeros de rodaje ¡e incluso ex! Eso es lo que le pasó a Leonardo DiCaprio, que se reencontró con una antigua novia. Hablamos de Camila Morrone, la actriz y modelo argentina con la que mantuvo una relación desde finales de 2019 hasta mediados de 2022.

La hijastra de Al Pacino, que estaba muy guapa vestida de blanco, ocupó el corazón del protagonista de El lobo de Wall Street durante más de cuatro años, pero finalmente decidieron tomar caminos separados. Ahora, DiCaprio está feliz al lado de la modelo italiana Vittoria Ceretti (él tiene 49 años y ella 25) con la que hace unas semanas protagonizó unas apasionadas imágenes durante la celebración del cumpleaños del actor.

En esta noche de gala se produjo otro reencuentro inesperado: el de Brooklyn Beckham con su exnovia, la actriz Chloë Grace Moretz. El primogénito de David y Victoria Bekecham presumió de atractivo junto a su flamante esposa, Nicola Peltz, que fue una de las más elegantes de la noche con su vestidazo rosa de Valentino con rosa en la cintura y chal a juego que caía por su espalda.

La pareja, que se dio el 'sí, quiero' en una boda que se celebró el 9 de abril de 2022 y que estuvo llena de polémicas, acaparó todos los flashes a su llegada al Museo de la Academia de Artes de Los Ángeles. Derrocharon amor y complicidad ante las cámaras, demostrando que siguen tan enamorados como el primer día.

Por su parte, Chloë Grace Moretz se decantó por el azul, confiando en este vestido de cuero azul firmado por Louis Vuitton con cuello cerrado y un cinturón XXL. La protagonista de películas como Kick-Ass o Carrie y Brooklyn Beckham tuvieron un noviazgo de idas y venidas desde 2014 hasta 2018. La actriz congenió a las mil maravillas con todos los Beckham, especialmente con Victoria, que siempre se deshacía en halagos hacia ella.

Pero la historia tuvo un final inesperado cuando en abril de 2018, Brooklyn fue pillado besándose con una chica que no era su novia. Se trataba de la modelo Lexi Wood. Sus fans se quedaron en shock, pero no se sabe si en ese momento el hijo de David Beckham ya había terminado o no con Chloë.

