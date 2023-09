El drama de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz llega a su fin

Por fin han llegado a un acuerdo. Después de meses de idas y venidas entre la familia de Nicola Peltz y Plan Design Events, la empresa contratada para organizar su exclusiva boda con Broolyn Beckham el 9 de abril de 2022 en Miami, ambas partes han acordado poner fin a este litigio. Nelson Peltz, el multimillonario padre de la intérprete, interpuso una demanda contra Nicole Braghin y Arianna Grijalba, dos de las cuatro wedding planners de la empresa Plan Design Events con las que contaron para organizar el gran día, a quienes exigía la devolución de 154.000 euros que pagó como anticipo ya que su labor no estuvo a la altura de las expectativas.

"Las partes creen que esta disputa contractual entre Nelson Peltz y Plan Design debe resolverse en los términos acordados", dijeron las organizadoras de bodas Arianna Grijalba y Nicole Braghin de Plan Design Events en un comunicado a People. Como parte del acuerdo alcanzado, "Plan Design Event hará una donación en nombre de Nicola y Brooklyn al Fondo de Crisis de Ucrania CARE". Del mismo modo, la empresa de eventos ha dedicado unas amables palabras a los contrayentes a modo de disculpa:""PDE les desea a Nicola y Brooklyn Peltz Beckham felicidad y una vida fructífera juntos".

Las organizadoras Nicole Braghin y Arianna Grijalba fueron despedidas nueve días después de haber firmado su contrato por no haber seguido los pasos oportunos, pero decidieron contrademandar a la familia Peltz sacando a la luz los entresijos de un enlace, que congregó en Palm Beach, Florida, a más de 500 invitados, entre ellos celebridades, deportistas, dignatarios y otras personas influyentes como Eva Longoria, el chef Gordon Ramsay o la leyenda del tenis Serena Williams. Contraatacaron y fueron ellas las que acusaron a los Peltz de romper el contrato que firmaron y solicitaban ser compensadas por ello. A su vez demandaron a la novia Nicola Peltz Beckham, a su madre Claudia Heffner y al diseñador de bodas Rishi Patel por daños y perjuicios que alcanzaban un coste de 48.000 euros más las costas del juicio. La revista People informó que tras llegar a un acuerdo tanto la demanda inicial como la contrademanda fueron "desestimadas".

La familia de Nicola Peltz contrató a Plan Design Events en febrero de 2022, apenas seis semanas antes de la fastuosa boda celebrada en su mansión en Miami. Los planificadores acordaron unos honorarios de 307.400 euros y Peltz pagó un depósito de la mitad de esa cantidad. Él alegó en su demanda que durante los nueve días de negociaciones hubo errores de las profesionales con sus proveedores, no acudieron a las reuniones previamente programadas con Peltz y otras desagradables situaciones que no fueron capaces de solventar a solo un mes y medio del gran día. "Voy a tomarme un tequila antes de que me explote la cabeza. Pero estoy aquí por si me necesitas", puede leerse en uno de los mensajes que cruzaron una de las organizadoras y la futura novia.

Era tal el desconcierto del padre de la novia que estuvo a punto de cancelar la boda. Finalmente el encargado de los preparativos de la velada fue Michelle Rago, una "firma de planificación boutique de servicio completo enfocada en crear eventos y experiencias increíbles en todo el mundo" cuya tarifa fue "sustancialmente más elevada" de lo que habría solicitado "en circunstancias normales", ya que el tiempo que tenía para organizar el festejo era demasiado limitado.