El padre de Nicola Peltz demanda a dos de las organizadoras de su boda con Brooklyn Beckham

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, celebrada el 9 de abril del pasado año en una gran fiesta que tuvo lugar en Palm Beach, Florida, y que contó con más de 500 invitados entre amigos y familia, vuelve a la actualidad. Y lo hace con motivo de la demanda que Nelson Peltz, el multimillonario padre de la intérprete y actual esposa del primogénito de David y Victoria Beckham, ha interpuesto contra Nicole Braghin y Arianna Grijalba, dos de las cuatro wedding planners con las que contaron para organizar el gran día pertenecientes a Plan Design Events, una empresa de "soluciones para eventos", cuya labor no estuvo a la altura de las circunstancias.

Nicole Braghin y Arianna Grijalba fueron despedidas nueve días después de haber firmado su contrato por no seguir los pasos previstos, cuestión por la que ahora la familia de Peltz, de 28 años, reclama el reembolso del depósito realizado. La cantidad, según ha revelado el diario británico The Daily Mail, que ha tenido acceso al requerimiento, asciende a 159.000 dólares, unos 146.000 euros que se entregó a ambas organizadoras y que ahora se niegan a devolver.

"La fama de la pareja de novios, combinada con la asistencia anticipada de muchos invitados de alto perfil, requería que el organizador de la boda tuviera la experiencia y el personal para planificar, coordinar y ejecutar un evento del calibre y la complejidad esperados", han argumentado los abogados del empresario e inversor estadounidense, de 80 años. La lista de invitados incluía a más de quinientas personas, entre las que había numerosas celebridades, atletas, dignatarios y otras personas influyentes, que viajaron de todo el mundo para asistir”, han añadido sobre el enlace, una boda muy esperada que se celebró por el rito judio, fé que profesa Nicola, ante sus familiares y amigos, entre los que se encontraban personalidades tan conocidas como Gigi Hadid, Nicole Richie, las compañeras de Victoria en las Spice Girls, el chef Gordon Ramsay, Serena Williams o Eva Longoria.

Tal y como ha revelado el citado medio, el consuegro de los Beckham y su mujer Claudia Heffner, madre de sus tres hijos, Nicola, Brad, de 33 años, y Will, de 36, se pusieron en contacto con Plan Design Events después de tomar la decisión de prescindir del primer wedding planner al que recurrieron para la fecha, una determinación cuya motivación se desconoce. Sin embargo, varios errores de las profesionales con sus proveedores, su ausencia en algunas reuniones ya programadas y la supuesta inclinación que tenían por el alcohol desencadenaron una desagradable situación que no fueron capaces de solventar a solo un mes y medio del gran día. "Voy a tomarme un tequila antes de que me explote la cabeza. Pero estoy aquí por si me necesitas", puede leerse en uno de los mensajes que cruzaron Arianna Grijalba y la futura novia, algo con lo que Nicola parecía comulgar a juzgar por su respuesta: "¡Sí, reina!".

Finalmente el encargado de los preparativos de la velada fue Michelle Rago, una "firma de planificación boutique de servicio completo enfocada en crear eventos y experiencias increíbles en todo el mundo" cuya tarifa fue "sustancialmente más elevada" de lo que habría pedido "en circunstancias normales", pues el tiempo que tenía para estructurar el festejo era, cuanto menos, limitado.

