Por qué es tan significativo el mensaje que Brooklyn Beckham le ha dedicado su mujer tras las últimas polémicas familiares

Mucho se ha hablado durante estas últimas semanas de la tensión que hay entre Victoria Beckham y Nicola Peltz. Dicen que todo empezó el pasado mes de abril, cuando la actriz decidió no llevar un vestido de su suegra en su boda con Brooklyn Beckham y aseguran que, desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Ellos han confesado que en la familia "todo está bien", pero lo cierto es que no dejan de surgir informaciones que demuestran lo contrario.

Esta semana, el que ha hablado (a su manera) ha sido el propio Brooklyn, que ha utilizado su cuenta personal para mostrar su apoyo incondicional a su mujer. "Eres la persona más increíble del mundo y soy la persona más afortunada del mundo por poder vivir mi vida contigo. Tienes un corazón maravilloso", ha escrito junto a varios corazones de color rojo y una foto en la que aparecen abrazándose.

Los problemas siguen acechando a la familia Beckham-Peltz y fuentes cercanas a la protagonista de Transformers creen que no hay vuelta atrás. Nicola aún tiene muy presentes las polémicas de su boda. Hay que recordar que, además de todo lo que se publicó sobre su vestido de novia, también se dijo que Victoria le hizo varios desprecios durante el banquete e intentó robarle el protagonismo.

Brooklyn no se siente muy cómodo con esta situación, ya que se encuentra dividido entre el amor por su mujer y la adoración que siente por su padre, aunque muchos creen que con el mensaje que ha publicado está posicionándose claramente al lado de Nicola. "Siempre supe que Brooklyn tendría que separarse de su familia, porque eso es lo que pasa con los Peltz. Si te conviertes en uno de ellos tienes que dejar atrás toda tu vida y toda tu familia. En cierto modo te absorben", ha dicho una fuente cercana en declaraciones al periódico británico Daily Mail.

Sus últimas declaraciones

Brooklyn y Nicola acaban de conceder una entrevista a Vogue Hong Kong en la que hablan de cómo es su matrimonio y sus planes de futuro. Al preguntarles cómo se enfrentan a todo lo que se publica sobre ellos, aseguran que lo más importante es apoyarse mutuamente "pase lo que pase". "Somos mejores amigos. No pensamos en nuestra relación como el centro de atención, solo pensamos en nosotros como en una relación", explican.

La actriz y modelo estadounidense, de 27 años, ha confesado que le encantaría tener una gran familia. "No puedo esperar a ser mamá algún día. Mi madre es mi mayor ejemplo a seguir y mi mejor amiga. Espero ser como ella", afirma. Por su parte, Brooklyn también está deseando ser padre, aunque reconoce que "realmente depende de Nicola".