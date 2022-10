Nicola Peltz abre el álbum de fotos más sexis para felicitar a Brooklyn Beckham por su tercer aniversario

¡Nicola Peltz y Brooklyn Beckham están de celebración! Y es que, la pareja acaba de cumplir tres años desde que empezaron a salir en 2019, y menos de uno de casados. Durante todo este tiempo, ambos siempre han mostrado su amor con diversas declaraciones públicas, lo que ha hecho que pareciera que llevasen toda una vida el uno al lado del otro. Como no podía ser de otra forma, Nicola y Brooklyn han vuelto a destacar este día tan especial de su tercer aniversario en sus perfiles proclamando su amor a los cuatro vientos.

"Felices 3 años bebé. Cada día me enamoro más de ti. Soy muy afortunada de tenerte como mi marido", le manifestaba Nicola Peltz (27) en público. La modelo y actriz ha acompañado a su romántica declaración unas imágenes de lo más personales, en las que aparecían fotografías de lo más sexis. Brooklyn Beckham (23) no ha querido ser menos y también le ha enviado un mensaje de amor a su mujer: "No puedo creer que hayan pasado tres años, siento que te conozco de toda la vida. Feliz aniversario a mi otra mitad, mi mejor amiga y a mi hermosa esposa. No podría vivir esta vida sin ti", escribía el hijo del exfutbolista. Por su parte, el fotógrafo también ha abierto su álbum más personal para felicitar el tercer aniversario de relación a su mujer. La lluvia de reacciones a este gran día no se ha hecho esperar y multitud de seguidores y amigos han querido felicitarles por su aniversario.

Fue en 2019, en una fiesta de Halloween organizada por Leonardo di Caprio, cuando Brooklyn y Nicola se dejaron ver juntos en público por primera vez. Por aquel entonces, el fotógrafo había roto su relación con Hanna Cross y la prensa ya le emparejaba con otras conquistas. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, unas imágenes de los dos muy acaramelados en uno de los aeropuertos de Estados Unidos confirmaban que el hijo de David y Victoria Beckham había recuperado la ilusión con la joven actriz de 24 años -conocida por haber participado en películas como la de Transformers: la era de la extinción o El último maestro del aire-.

La boda más esperada

El pasado mes de abril, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se daban el 'sí, quiero' en uno de los enlaces más esperados del año, después de que se tuviese que retrasar dos años a causa de la pandemia. Fue una ceremonia espectacular, situada en una mansión -propiedad de la novia, en Palm Beach (Florida)-, y en la que se siguió el rito judío -fe que profesa Brooklyn-. Entre los asistentes se encontraban personalidades tan conocidas como Gigi Hadid, Nicole Richie, las compañeras de Victoria en las Spice Girls, el chef Gordon Ramsay, Serena Williams, o Eva Longoria. En la boda no faltó de nada. De hecho, la fiesta posterior a la celebración fue amenizada por el rapero Snoop Dogg.

La relación entre Nicola Peltz y Victoria Beckham

El portal de noticias estadounidense Page Six desvelaba en agosto que Victoria Beckham no mantenía ningún contacto con su nuera desde antes de la boda, tal y como señalaba una fuente cercana a la familia. Y es que este problema parecía venir de lejos, ya que los roces comenzaron mucho antes del enlace: "No se soportan y no se hablan. La preparación para la boda fue horrenda". Según la misma fuente, esto podría deberse a que Nicola Peltz no quiso que la madre de su actual marido estuviese presente en los preparativos de su gran día, algo que ofendió enormemente a la diseñadora de moda, lo que hizo que su relación se distanciase.