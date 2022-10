Brooklyn Beckham y Nicola Peltz aumentan la familia: ¿conoces a Lamb?

Este verano, poco después de regresar de su luna de miel, Brooklyn Bekcham confesaba en una entrevista con Entertainment Tonight su deseo de ser padre joven y formar una familia numerosa. "Estoy dispuesto a tener como 10 hijos", comentaba el hijo de Victoria y David Beckham. Un deseo que ya había confesado en anteriores ocasiones, aclarando además que no le importaría que varios de ellos fuesen adoptados. Sin embargo, también explicó que esperaría a que su mujer, Nicola Peltz, estuviera preparada para ello.

El nuevo miembro de la familia Peltz-Beckham

Pues bien, parece que la pareja se ha animado a aumentar la familia, pero no con un bebé, sino con una perrita a la que han puesto de nombre Lamb (Cordero en castellano), seguramente por su parecido con este animal. Así lo anunciaban en redes sociales, a través de unas tiernas imágenes en las que la actriz y modelo posaba con su nuevo "bebé" y una bonita instantánea de la familia al completo: Brooklyn, Nicola y sus tres perritos.

- Nicola Peltz y Zendaya: conexión de estilo con el mono negro que adelanta una nueva tendencia

Un día con mucho significado para Nicola

"Hemos adoptado a nuestro bebé hoy y le hemos puesto de nombre Lamb 🐑🤍 ¡¡Es el ángel más dulce!! Es un día duro para mi porque es el cumpleaños de Gina y no puedo abrazarla pero siento que ella me ha enviado a Lamb. Estoy tan agradecida. Por favor, adoptad o acoged si podéis, el amor que trae a tu familia no tiene comparación 🙏🏼", escribía Nicola junto las imágenes, haciendo referencia a la muerte de su abuela Gina, que falleció en enero de 2020. Por su parte, Brooklyn lo anunciaba con un mensaje más escueto: "Nuevo miembro de la familia x os presento a Lamb 🐑❤️".

- Una vez más, Nicola Peltz y Brookyn Beckham combinan sus looks ¡y arrasan!

Un anuncio que llega poco después de la polémica por la supuesta mala relación de la actriz con su suegra, Victoria Beckham. Rumores de los que Nicola desvió la atención con su cambio de look de rubia a morena y su más extremo cambio de imagen al teñir sus cejas, y que quedaron zanjados cuando el 30 de septiembre la pareja acudía al desfile con el que la diseñadora debutó en la Semana de la Moda de París.