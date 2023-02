Secretos, mentiras y caos: la organización de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, al descubierto

Hace poco menos de un mes transcendía que el padre de Nicola Peltz había demandado a dos de las organizadoras de la boda de su hija con Brooklyn Beckham, que se celebró el pasado 9 de abril de 2022. Este exige la devolución de 145.000 euros que pagó como anticipo pues afirma que su labor no estuvo a la altura de las expectativas. Ha sido precisamente este proceso judicial el que ha sacado a la luz los entresijos de un enlace que congregó en Palm Beach, Florida, a más de 500 invitados y que, aunque así lo pareció, no fue perfecto. Después de haber sido señaladas por el millonario padre de la novia, Nicole Braghin y Arianna Grijalba, las dos wedding planners pertenecientes a Plan Design Events, han contraatacado. Ahora son ellas las que acusan a los Peltz de romper el contrato que firmaron y solicitan ser compensadas por ello.

Y en este nuevo proceso legal no se guardan nada sino que sacan a relucir el caos, desorganización, secretos y mentiras que rodearon el lujoso enlace de la joven pareja. Según se señala, la madre de la novia, Claudia, trató de mantener en secreto el coste real de algunos apartados del enlace, para que su marido no se enterara. “Nelson Peltz pagó más de 100.000 dólares (94.000 euros) en gastos de viaje a los peluqueros y maquilladores de Nicola. Claudia mencionó que Nelson (su marido) no podía enterarse del coste de peluquería y maquillaje o se enfadaría mucho y la mataría”. Explican además que Nicola y Claudia eran muy desordenadas y no administraban bien el tema de los invitados, tratando de esconder sus errores a Victoria y David Beckham. Dicen que no cooperaban a pesar de sus intentos de revisar esta lista y que sin embargo Nicola pedía constantemente actualizaciones de invitados.

En la demanda se apunta que, mientras que la lista de los Beckham estaba “totalmente organizada con toda la información de contacto revisada”, la de los padres de Peltz y la de los novios no estaban actualizadas y faltaban direcciones. “Nicola continuaba enviando mensajes en un chat de grupo añadiendo y quitando a algunos invitados”. Las organizadoras aseguran que madre e hija estaban muy preocupadas e insistían en que Victoria Beckham no se enterara de los errores que había en la organización, incluyendo los que había en la lista de invitados. También se refleja que Nicola consideraba que las flores que le proponían no eran "suficientemente blancas" y que no confiaba en Brooklyn para cuestiones de organización. Como indican este solo preguntaba algunas cuestiones en materia de seguridad (quería armas que disparan una red para evitar que los drones sobrevolaran la zona) e hizo sugerencias acerca de la comida (quería servir unas hamburguesas bautizadas con el nombre de los novios, una de ellas sin pan y con una hoja de lechuga envolviendo la carne).

Parece que la cuestión alcanzó tal nivel, que incluso Nelson, como dicen las demandadas, estuvo a punto de cancelar la boda. “Claudia le rogó que no lo hiciera pues destruiría la carrera de su hija”. El enlace, que se convirtió en uno de los acontecimientos más relevantes de la pasada primavera, no deja de acaparar titulares desde su celebración. Se apuntó poco después que la decisión de la novia de vestir de Valentino en lugar de llevar un diseño de su suegra Victoria provocó un intenso enfrentamiento entre ambas. Los rumores se intensificaron tras comprobarse que los recién casados no pasaban apenas tiempo ni se reunían con los padres de Brooklyn, aunque tanto la pareja como los Beckham siempre negaron estas especulaciones. Aseguraron que la relación es buena y que no hay problemas entre ellos. Estas revelaciones de parte de las organizadoras han recibido la respuesta inmediata de Nelson Peltz que, a través de un portavoz, ha señalado que la demanda está “repleta de inexactitudes y que sus quejas no tiene base”.