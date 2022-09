Nicola Peltz admite haberse sentido 'dolida' por los rumores de enemistad con su suegra, Victoria Beckham

Nicola Peltz ha respondido a los rumores sobre la supuesta enemistad con la familia Beckham, después de unos meses en los que se vieron acrecentados por su verano separados. A pesar de que coincidieron en Europa durante las vacaciones, Brooklyn Beckham y su mujer nunca se juntaron con David y Victoria, ni siquiera para el aniversario de casados de la pareja británica. Desde el enlace de la actriz y modelo con el hijo mayor de la Spice Girl, las especulaciones de que existe una mala relación son constantes, incluso aunque ellos mismos las nieguen pero ahora la intérprete de Bates Motel admite haberse sentido "dolida" en todo el proceso.

"Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad", ha explicado Nicola Peltz en una entrevista para la edición de otoño de la revista Grazia. Tal y como ha desvelado, su intención inicial era llevar un diseño de su suegra en el enlace, y estaba "realmente emocionada" por considerar que era "una historia muy bonita". Lo planearon entre Claudia, la madre de la actriz, Leslie Fremar (su estilista) y ella, pero la ex Spice llamó para decir que finalmente el atelier no podía hacerlo así que decidieron buscar otras alternativas y se decidieron por Valentino.

Nicola asegura que nunca hubo conflicto y que tanto Victoria como David Beckham son "suegros fantásticos". A su vez, Brooklyn explica que su mujer es su "primera prioridad". "No quiero verla triste nunca", ha admitido el joven, que está comprometido a su vida juntos hasta el punto de que todos los días llevó en coche a su esposa al set de rodaje la miniserie Welcome to Chippendales, que se estrena el próximo 22 de noviembre y en donde la actriz interpreta a Dorothy Stratten.

Nicola y Brooklyn tienen claro que su intención es continuar su vida como lo hicieron sus padres, ya que ambos forman parte de familias que se mantienen muy unidas. "Brooklyn me dice todos los días que quiere tener hijos y eso me hace enamorarme de él cada vez más"; ha admitido la modelo, que asegura que también es su intención dar ese paso. Sin embargo, ahora mismo prefiere centrarse en su carrera profesional que apenas acaba de despegar. Además de la serie protagonizada por Kumail Nanjiani, que tiene pendiente de estreno, la intérprete está deseando terminar su primera producción como actriz, guionista y directora. "Llevo cuatro años trabajando en Lola James pero no quería compartirlo porque nunca había escrito nada antes", ha desvelado.

Empezó a escribirlo cuando tenía solo 23 años y se lo enseñó a su agente, que es también su profesor de interpretación, y fue él quien le animó a que lo pusiera en marcha. "No pensaba dirigirla, simplemente pasó y me dio mucho miedo porque nunca lo había hecho antes. Estar en la preproducción por primera vez en mi vida, poder encontrar a los actores y ser parte de cada pequeño detalle ha sido increíble, espero poder volver a hacerlo pronto", ha explicado.