Chloë Grace Moretz explica su cambio de niña a mujer tras perder a su padre

Crecer bajo la cegadora luz de los focos ha sido un denominador común para los traumas de medio Hollywood, pero hay casos que todavía sorprenden. Como el de Chloë Grace Moretz, que comenzó su carrera cuando no había cumplido los diez años y ahora con veinticinco admite que le ha pasado factura. "Todo cambió cuando salió Kick-Ass, tenía doce y desde ese punto mi vida dio un giro", ha explicado la intérprete en una entrevista a la revista Hunger, en donde admite que llegó un momento en el que sintió verdadero odio hacia ciertos aspectos de la profesión. Sin embargo, pasada la mayoría de edad tuvo que vivir un momento de transformación que no se ha completado hasta ahora, cuando reaparece reconvertida en una mujer adulta y como una de las actrices más prometedoras de su generación.

- Estos son los peinados que te harán verte más 'sexy'. ¡Palabra de 'celebrity'!

VER GALERÍA

Durante años, Chloë vivió la fama de una manera casi ajena, aunque era consciente de los paparazzis (que una vez incluso terminaron empujando a su madre a la carretera por error) pasaba todo su tiempo trabajando, entrenando, rodando... hasta el día en el que, tras pasear por una alfombra roja, se sintió fatal. "Sentí desprecio hacia mí misma, me sentía muy confundida por lo que acababa de ocurrir, me preguntaba quién era yo, qué hacía y por qué lo hacía", ha explicado la intérprete, que en esa época estrenó películas como Lugares oscuros, La quinta ola o Malditos vecinos 2. Empezó a ir a terapia, pero no fue suficiente cuando una de sus fotos se convirtió en un meme. "Nunca he hablado de esto pero hubo uno que realmente me afectó. Uno en el que yo entraba en un hotel con una caja de pizza en la mano y la manipularon para convertirme en un personaje de Padre de Familia", ha comentado la protagonista de Carrie.

- Chloë Moretz habla sobre su dismorfia corporal y explica el origen del problema

VER GALERÍA

Según ha explicado Chloë, llegó hasta el punto de que se lo dijo a alguien, admitiendo que le estaba sentando mal, y le respondieron diciendo que era gracioso, pasando por alto sus sentimientos. Se recluyó en casa para evitar a los fotógrafos y nunca salía, lo que también se convirtió en un miedo atroz a ser captada, llegando a hiperventilar y tener taquicardias al ver a los paparazzis.

En este tiempo, recién cumplida la mayoría de edad y aún descubriendo su sitio en el mundo, Chloë también vivió su primer amor con Brooklyn Beckham. Se pasaron dos años de idas y venidas, de cortar y volver, hasta que finalmente en 2016 pusieron fin a su romance de una vez por todas. La actriz continuó ocupada e intentando poner sus miras en otros asuntos y utilizó la interpretación como otro modo de terapia, pero asegura que la pandemia fue para ella otro antes y después. No solo por la libertad que le ofrecía la mascarilla la poder "esconderse" de miradas indiscretas y objetivos indeseados, sino también por la falta de agenda a la que se enfrentaba por primera vez en su vida. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, porque en 2020 la intérprete perdió a su padre, aunque no debido al COVID: "Fueron muchos cambios en un momento muy transformador. Después de que ocurriera todo tuve que irme a Londres a rodar The Peripheral y creo que fue perfecto por muchos motivos".

VER GALERÍA

- Los anillos de Brooklyn Beckham y Chloë Moretz y otras formas 2.0 de decir te quiero

Chloë Moretz tenía una relación "confusa" con su padre, pero encontró algunas conexiones significativas entre la serie y su situación, porque terminaron el rodaje a unos 30 kilómetros del pueblo en el que nació y se crió su progenitor. "Cuando llegamos al final todo tenía sentido. Decir que estos dos años han sido tranformadores es poco. Soy una chica muy diferente a como era. Ahora me siento como una mujer", ha finalizado.