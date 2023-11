Leonardo Di Caprio cumple 49 años, repasamos sus grandes amores: de Gisele Bündchen a Blake Lively

Loading the player...

Leonardo Dicaprio está de celebración. Este sábado, el actor, nominado siete veces al gran premio del cine, cumple 49 años. Nació el 11 de noviembre de 1974 y desde muy jóven, comenzó su carrera en la interpretación. A día de hoy, se ha convertido en uno de los actores más influyentes de Hollywood, también de los más deseados, y en un gran defensor de la conservación del medio ambiente. A pesar de no haber formado nunca una familia ni tener hijos, el protagonista de Titanic, ha tenido muchos noviazgos y romances fugaces. La última chica con la que se le ha relacionado es con Vittoria Ceretti, la espectacular modelo de 25 años, con quien coincidió por primera vez en Francia cuando el actor acudía al Festival de Cannes para presentar su película 'Killers of the Flower Moon'. Con motivo de esta fecha tan especial, repasamos su trayectoria amorosa. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

