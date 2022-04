Marisa Jara lleva a su hijo recién nacido a su primera procesión de Semana Santa

Hace apenas unos días Marisa Jara hacía realidad su sueño de ser mamá al dar a luz a su primer hijo. El niño, que ha recibido el nombre de Tomás en homenaje a su abuelo materno, vino al mundo el pasado 1 de abril en un parto el cual ella misma calificaba como "complicado", pero la feliz mamá, como buena andaluza, ha querido cumplir con una de las tradiciones más arraigadas en Sevilla y ha llevado a su hijo recién nacido a las procesiones del Domingo de Ramos. La diseñadora de joyas está disfrutando de su primera Semana Santa como madre, -su pareja, Miguel Almansa, ya es padre de otro niño de una relación anterior-, y no ha dudado en llevar a su hijo a su primera encuentro con la Virgen.

VER GALERÍA

"Su primera Semana Santa. La Paz", decía orgullosa junto al paso de la virgen. Envuelto en una mantita azul, el pequeño dormía placidamente en brazos de su mamá. Después de dos años de pandemia, la capital hispalense volvió a vivir con fervor sus procesiones y todas las cofradías pudieron hacer estación de penitencia hasta la Catedral en un día en el que reinó el sol y las altas temperaturas.

"Después de tanto luchar, que le esté cambiando los pañales a mi niño me parece un sueño del que no me quiero despertar. Pero aquí estoy emocionada, lloró cada dos por tres de felicidad, siento tanto amor que voy a explotar. Quiero daros las gracias a tod@s por los mensajes tan bonitos y cariñosos que me llenan de alegría y ¡me llegan al corazón!", fue el emotivo mensaje con el que Marisa Jara quiso agradecer el apoyo y cariño de todos sus seguidores tras ser mamá.

Ha sido un largo y complicado camino para la modelo, que en 2018 anunció que padecía cáncer de estómago. A raíz de su recuperación, decidió intentar cumplir su sueño de ser madre con su pareja sometiéndose a un tratamiento de fertilidad, que tuvo que detener al serle detectado un mioma en el útero, que le obligó a pasar por quirófano. Además, padece endometriosis y se ha tenido que enfrentar a 19 operaciones, la última de ellas hace tan solo un año. Pero afortunadamente ningún bache de salud ha impedido a la modelo cumplir su sueño de ser madre de su primer hijo a los 42 años. "Esta felicidad supera los límites", contaba Marisa Jara al llegar a casa con su bebé. "Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor", señalaba, mostrandose inmensamente agradecida en una foto junto a los dos hombres de su vida.

Marisa Jara y Miguel Almansa se conocieron durante la Feria de Abril de Sevilla en 2019. Fue un flechazo y a partir de entonces comenzó un romance, que fue interrumpido a principios del pasado año, una pausa les serviría para reflexionar y darse cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Un año después de darse una segunda oportunidad, la feliz pareja ha formado una preciosa familia al dar la bienvenida a su hijo Tomás.

-Marisa Jara escoge para su bebé un nombre muy importante para su familia

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.