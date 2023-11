Marisa Jara se emociona al hablar de su salud y no puede contener las lágrimas La modelo ha revelado que los resultados de sus últimas revisiones son muy buenos

Marisa Jara ha pasado algunos meses complicados. Fue en marzo cuando reveló que había tenido que ser operada de un tumor maligno. No era la primera vez que se enfrentaba a esta operación y, tras extirparle el ovario derecho, comenzó el proceso de recuperación. La modelo tiene que someterse a revisiones periódicas, para tres meses, y los resultados de la última han sido muy buenos, tal y como ella misma ha contado emocionada. Marisa, que ha acudido a la gala de los Premios Esquire Hombre del Año junto a su pareja, Miguel Almansa, no ha podido contener las lágrimas al hablar sobre su salud y sobre su prioridad, la familia, especialmente su hijo Tomás, nacido el 1 de abril de 2022. Dale al play y no te lo pierdas.

