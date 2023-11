Las emocionantes palabras de Marisa Jara, que desvela que le detectaron el cáncer cuando estaba buscando ser madre

Loading the player...

No ha sido un año fácil para Marisa Jara. En marzo reveló que había tenido que someterse a una intervención de un tumor maligno, y no era la primera vez que se enfrentaba a esta enfermedad. Pero, afortunadamente, los resultados de las últimas pruebas han sido muy buenos y la modelo ha conseguido encontrar la felicidad. "La vida me golpeó fuerte, pero la verdad es que estoy muy feliz", ha confesado durante la presentación del programa Desnudos por la vida. Los responsables de esta alegría son su pareja, Miguel Almansa, y su hijo Tomás, nacido en abril de 2022. Marisa ha hablado sobre su enfermedad y sobre su bebé, unas emocionantes declaraciones en las que revela cómo se encuentra. Dale al play y no te lo pierdas.

