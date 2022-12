Todo sobre Laura Rubio, la novia de Pablo López a la que conoció como su alumna en 'La Voz'

La música le ha permitido a Pablo López convertir sus deseos en una realidad. Ha hecho de la pasión que tenía ya desde niño su profesión, tiene la fortuna de conectar con el alma del fiel público a través de sus canciones y también este trabajo le ha permitido encontrar el amor donde menos lo esperaba. El artista, que cuenta las horas para el estreno el 9 de diciembre de Quasi (es uno de los temas que incluirá su próximo trabajo discográfico), mantiene una discreta relación con Laura Rubio. La revista ¡HOLA! publicaba hace dos meses las primeras imágenes del beso que confirmaba este romance que nació en la quinta edición de La Voz, donde él ejercía como coach y ella se presentó como concursante.

Las audiciones a ciegas, fase inicial del concurso que entonces emitía Telecinco, fueron testigo del primer cruce de miradas entre la pareja. La cantante se subió al escenario para interpretar You are so beautiful, de Joe Cocker, y los cuatro coaches se giraron cautivados por su talento. Curiosamente, el último sillón en darse la vuelta fue el de Pablo. La joven, que contó que trabajaba en una frutería, tenía la posibilidad de irse con Juanes, Manuel Carrasco, Malú y López, por el que apostó. "De boquerón a boquerona, obviando que somos malaguitas sería un placer tremendo tener tu acento, tus ganas y tu emoción conmigo", le dijo el intérprete de El gato, Tu enemigo o El patio para convencerla.

Laura, que entonces tenía 25 años y se definió como una persona alegre, explicó que llevaba bastante tiempo presentándose a los castings y que lo veía como algo inalcanzable. No fue así y la realidad superó todas las expectativas. Llegó a semifinales y su vida cambió para siempre al pisar el escenario del concurso en el que cantó también Tainted love, Back to black, With a little help from my friends y Human. Con sus actuaciones se ganó la admiración del público, de los compañeros y de su coach. "Laura tú eras de Málaga, ahora eres del mundo y quiero que recorras el mundo conmigo" o "Yo me acabo de dar cuenta porque me fui de Málaga… Yo me fui huyendo de ti", son solo algunas de las frases que López pronunció tras escucharla.

Durante su paso por el programa, que se emitió entre septiembre y diciembre de 2017, Laura explicó que seguía manteniendo su puesto de trabajo en una frutería del barrio de Nueva Málaga y que incluso había comenzado a recibir en el local regalos de los fans. Uno de los que más le llegó al corazón fue un peluche de un panda de una niña que lo conservaba desde la infancia y ahora quería que lo cuidara su ídolo. Antes de La Voz ya había intentado hacerse hueco en la música, su pasión, durante su paso en Menudas Estrellas, de TVE.

Una amistad que se ha ido consolidando y transformando

Al poner punto y final a su aventura en el talent, Laura escribió un mensaje en el que ya quedó patente la conexión y el entendimiento con su coach. "GRACIAS Pablo López por mostrarme tu sabiduría tanto dentro como fuera del escenario", aseguró. En 2019, la andaluza formó parte del reducido grupo de personas que acompañó al cantante en un viaje por Estados Unidos. A comienzos de 2021, ¡HOLA! mostraba las primeras fotos de la pareja por Sevilla y casi dos años después se dejaron ver muy felices en el Santiago Bernabéu durante un partido entre el Real Madrid y Shajtar Donetsk. En su día a día apuestan por la naturalidad, pero lo cierto es que ambos son muy herméticos y no han posado por ahora juntos en ningún acto público ni en sus perfiles.

