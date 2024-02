Pablo López arrasa en la semifinal de OT: recordamos su comentado paso por el talent en 2008

Han pasado 16 años desde que Pablo López se subiera al segundo puesto de la edición de OT 2008. No lo tuvo fácil el malagueño para hacerse un hueco entre los primeros pues su talento fue muy cuestionado entonces por el jurado más duro de aquella edición, Risto Mejide. Con aquellas críticas en un rincón de la memoria, López llevó su piano al escenario de la segunda semifinal de la edición de OT 2023 para presentar su último sencillo Mira cómo bailan y escuchar a uno de los finalistas, Juanjo, interpretar su aclamado El patio. Precisamente este sencillo también lo presentó él en el mismo escenario, en la edición de 2017, y es que esta es su casa, la que le vio nacer como artista, y eso no es fácil de olvidar. "Es muy bonito que las canciones dejen de ser de uno y pasen a ser de la gente. Gracias, gracias" dijo Pablo en referencia al tema que cantó Juanjo.

Enamorado de Laura Rubio y coach de ‘La Voz Kids’: la felicidad de Pablo López en uno de sus mejores momentos

Se confesaba además agradecido por tantos años de vinculación con el concurso. "Tengo que darle las gracias al equipo de Operación Triunfo, han sido 16 años viniendo aquí y sintiéndome como en casa". Con cuatros discos en el mercado, una nueva gira a punto de arrancar, participaciones como jurado en talents como La Voz y el increíble fenómeno fan que le persigue, Pablo ha demostrado a lo largo de estos tres lustros que las valoraciones que en su edición fueron tan comentadas no le han frenado. El andaluz estuvo en el punto de mira de Risto Mejide, recordado por los seguidores del programa como uno de los jueces más controvertidos y polémicos del formato.

Las críticas feroces de Risto Mejide

Le llegó a valorar con comentarios que le describían como "pianista de hotel". "Hace un tiempo te llamé pianista de hotel, de bar y hoy no lo has sido. Hoy te he subido de categoría y ahora eres intérprete de crucero por el Mediterráneo, tampoco nada exótico" le dijo. Le llegó a bautizar además como Chepablo, por su postura, un tanto encorvada, al cantar. En aquella edición, Risto tenía una clara favorita, Virginia, con la que trabajó después de que ganara OT en un álbum de estudio (lo produjo el publicista). En esa etapa los comentarios de Mejide provocaban un sinfín de críticas entre los espectadores que le tachaban de demasiado duro en sus opiniones.

Él mismo ha respondido a la controversia con el tiempo. "No me siento orgulloso de muchas valoraciones que he hecho, esto que vaya por adelantado. Me he equivocado muchas veces. El problema es que en televisión te ve todo el mundo. Estas galas las veían cuatro millones de personas. También se tendría que hacer un examen de por qué una figura como la mía fue tan comentada durante tres ediciones de OT" explicó en su programa Viajando con Chester, al que invitó a Esther Aranda, otras de las concursantes que fue muy cuestionada por él.

Un perdón diez años después

"Yo odiaba aquel formato, con todas mis fuerzas. De hecho, hice saber a los productores antes de entrar que yo diría todo lo que pensaba y que no era bueno (…) Mi motivación era ir contra el programa. Mis enemigos no erais vosotros. La prueba es que me enfrenté a las máximas instancias y que no me hablo con los productores, esto es público. También me enfrenté al presentador… todo porque yo iba contra el formato. ¿Por qué entré en un formato que no me gustaba? Para destruirlo" añadió.

En lo que se refiere a Pablo en concreto, le pidió perdón 10 años después de su encuentro en OT. "Jamás me he alegrado tanto de haberme equivocado. Siempre me rendiré al talento. Y Pablo López lo ha demostrado. Con creces. Inmenso", dijo públicamente en sus perfiles. "También tengo que decir que lo que ha demostrado lo ha hecho después y muy a pesar de lo que hizo en 'OT'. Y que ojalá me hubiera equivocado del mismo modo con todos los demás. El país estaría repleto de buena música" apuntó. "Hoy soy muy fan de Pablo. Supo resarcirse de un programa de televisión, que no es fácil, y aun así hacer prevalecer su arte. Ojalá siga regalándonos temazos. Por muchos años" concluyó el hoy presentador de Todo es mentira.