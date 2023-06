Te mostramos el momentazo de Pablo López con su sobrina en su último concierto

Loading the player...

Los fans de Pablo López vivieron una noche de esas que nunca se olvidan. El artista malagueño se reencontró con su público madrileño en un concierto lleno de magia que tuvo lugar al aire libre en el Parque Enrique Tierno Galván. Pablo interpretó algunos de sus grandes éxitos y también canciones nuevas, se emocionó, se rió, reflexionó sobre la vida y, sobre todo, mostró su lado más divertido y espontáneo haciendo muchas bromas. El intérprete de El patio, Tu enemigo, Dónde o El abrazo más grande de todos los tiempos, dio lo mejor de sí mismo sobre el escenario y no paró de cantar y tocar el piano (también se arrancó con la guitarra) durante las dos horas que duró el concierto.

Eso sí, el gran momentazo de la noche no lo protagonizó Pablo López sino la pequeña Carmen. El artista habló de su sobrina, de cuatro años, explicando que es la hija de "mi hermano el pequeño". Pablo se refería, en realidad, a su primo Peter, al que considera un hermano, y que no dudó en salir al escenario con su hija sobre sus hombros. Dale al play y no te pierdas el momento tan bonito que protagonizaron juntos en pleno concierto.

