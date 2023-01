Julia Otero regresa a la televisión tras haber aprendido a exprimir cada segundo de su vida

Fue a principios de 2021 cuando Julia Otero tuvo que anunciar en antena la noticia más dura de su vida, le habían diagnosticado un cáncer de colon y tuvo que abandonar los micrófonos durante un tiempo. "No es fácil, pero ahí estamos", reconocía la periodista en aquel momento. Nueve meses después, Julia comunicaba que “ya no me quedan células cancerígenas” y regresa de nuevo ilusionada a las ondas. Ahora, un año después de esa vuelta, esta superheroína de la comunicación ha decidido compaginar su trabajo en la radio con la televisión, aunque con una perspectiva totalmente distinta de la vida.

Y es que su enfermedad le ha hecho relativizar lo que hasta entonces consideraba problemas y dar menos importancia a algunos aspectos de su existencia. “Pasa cuando estás a punto de morirte, o con perspectivas de morirte” afirmaba la periodista en El País. Y es que Julia aún tiene que someterse a revisiones cada tres meses recordándole así continuamente el fantasma del cáncer. “Serán cinco años buscándome si alguna célula viajera ha llegado a puerto. Imagínate con qué sensación de vivir estoy. Carpe diem” señalaba la periodista.

Sin embargo, Julia reconoce que en los últimos meses se ha olvidado un poco de esa promesa que se hizo de no trabajar más que antes de que le diagnosticasen la enfermedad y por ello ahora regresa a la televisión no por cuestiones económicas, ni por experiencia, sino tal y como ella misma ha declarado como un “desafío”. De esta manera, Julia Otero regresa al medio en el que debutó en 1987 frente al espacio de La 2 Una historia particular cuando tan solo tenía 28 años y el que dejó atrás hace ya más de una década y lo hará poniéndose al frente este mismo martes 17 de enero a las 22.50 horas del programa Días de tele (La 1) que pretende convertirse en una versión modernizada de Cachitos de hierro y cromo en el que se entremezcle la nostalgia del popular formato con entrevistas en profundidad, humor, crónica sentimental y análisis de expertos.

Julia, quien cada vez es más consciente del efímero paso del tiempo y de que hoy puedes estar pero mañana no tras poner de manifiesto que su esperanza de vida se ha visto acotada después de que le extrajeran el bazo, la vesícula, la tiroides y 40 centímetros de intestino, ha confesado que se siente muy cómoda antes las cámaras y en un plató de televisión, de ahí que haya decidido dar de lado un poco a sus horas de descanso por su pasión. “Estoy cómoda dentro de la televisión. No tiene mérito, es un don. La capacidad de dirigirse a una cámara con normalidad se tiene o no se tiene, no se puede aprender. Y nadie puede presumir de eso, porque es innato” señalaba la periodista.