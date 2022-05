Julia Otero narra los peores momentos de su enfermedad: 'Te derrumbas e imaginas la vida sin ti'

Con el recuerdo en su cabeza todavía reciente, Julia Otero se ha sincerado sobre los momentos más duros vividos durante de la enfermedad que la mantuvo apartada de su trabajo durante prácticamente todo el año pasado. La periodista, con la entereza y serenidad que le caracteriza, narraba los complicados episodios que ha afrontado en su lucha contra el cáncer de colon que felizmente ha superado. "Crees que llevas una vida sana, te alimentas bien, comes poca carne roja... y, de pronto, te encuentras con un diagnóstico y es muy difícil de explicar", cuenta la locutora sobre los hábitos saludables que suele llevar y lo inesperado que fue para ella el enterarse de la noticia. "Siempre piensas que es una cosa que les pasa a otros", reconocía a este respecto. Cuenta que durante el tratamiento intentaba "escuchar" su cuerpo, ya que "si sabes lo que te espera, lo asumes y lo aguantas mucho mejor", señalaba este domingo en su entrevista con Jordi Évole.

La locutora se muestra tajante cuando se refiere a la quimioterapia, a la que define como "un veneno controlado", y reflexiona sobre cómo los médicos han cuidado de ella y hacían toso lo necesario para que la cura llegara cuanto antes. "El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo", algo que sirve para pelear con fuerza contra el tumor y aminorar en parte sus consecuencias, explicaba. También reconoce que algunas personas "no toleran todas las sesiones" mientras que ella hizo las nueve "cómo una jabata", subrayaba. Sobre las secuelas de un proceso tan extenuante y sacrificado como este, detallaba de forma gráfica que "piensas que no vas a poder dormir, te salen yagas en la boca, no comes bien y las mucosas del cuerpo están en carne viva", ha narrado. Al menos, añadía que por fortuna "el pelo se me cayó muy poquito" durante este tiempo.

Una etapa que, según Julia Otero, "solamente los que han pasado" una enfermedad de este calibre "lo entienden" y los otros "no se lo pueden imaginar". Para definir el estado anímico por el que atravesaba, la presentadora de 62 años confiesa que "hay un derrumbamiento del futuro" y "empiezas a imaginar tu vida sin ti", decía al pensar en cómo estaría su familia y sus allegados si ella desapareciese. Por último, ha echado la vista atrás al hablar de cómo Lola Flores reveló públicamente que padecía cáncer de mama, declaración que hizo la mítica cantante a finales de los 90 en el programa televisivo La Luna que conducía la periodista. "Fue un momento muy difícil, porque yo le dije que lo sabía y ella me dio permiso para preguntarle por ello", ha contado la comunicadora, aplaudiendo el gesto que tuvo la artista de hacer visible su enfermedad para recomendar a todas las mujeres que se hicieran más chequeos.

