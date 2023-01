Johnny Depp destrozado tras la muerte del músico Jeff Beck, su 'refugio' tras el controvertido proceso contra su exmujer

Fue su "refugio", amigo y compañero después del mediático juicio contra su exmujer Amber Heard por lo que su muerte le ha afectado profundamente. Johnny Depp está destrozado tras la repentina muerte del músico Jeff Beck, con quien se marchó de gira por Europa y Estados Unidos, tras el controvertido proceso judicial que le puso en el punto de mira de la opinión pública en todo el mundo. Tal y como cuentan fuentes cercanas al actor a la revista People, este está absolutamente destrozado después del triste fallecimiento del guitarrista, de 78 años, junto al que pasó estos últimos días. “Tenían una amistad muy estrecha y eran muy cercanos, más desde el pasado verano cuando hicieron la gira juntos. La enfermedad llegó muy rápido y se deterioró mucho en las últimas dos semanas” señalaron las citadas fuentes acerca de su amistad. El agente del músico explicó que su muerte se había producido de manera “pacífica” el pasado martes 10 de enero. Se ha informado de que una meningitis bacterial habría sido la causa del deceso que se produjo semanas después de que Depp y él terminaran la promoción de su disco.

Eufórico, así ha reaparecido Johnny Depp tras su victoria judicial contra Amber Heard

Primeras palabras de Johnny Depp tras su victoria judicial ante Amber Heard

VER GALERÍA

Nada más finalizar las sesiones judiciales del proceso contra su exmujer Amber Heard, que sacaron a la luz polémicos episodios de la vida del matrimonio, Johnny Depp puso rumbo a Inglaterra, donde se unió a Beck en su tour por diversas ciudades europeas. Era el mes de junio y todavía no se había hecho público el veredicto (saldría solo unos días después) que resultaría favorable al actor: su ex tenía que pagarle unos 10 millones de dólares, aunque el pasado mes de diciembre llegaron a un inesperado acuerdo y la cantidad se redujo a un millón. Mientras Amber manifestaba su disgusto, Depp se concentraba en su música junto a Beck con quien grabó además nuevas canciones que se reunieron en un disco titulado 18.

“Es un extraordinario honor tocar y escribir música con Jeff, uno de los grandes y a quien tengo el privilegio de llamar hermano” dijo entonces el intérprete. Dos de las canciones incluidas en este trabajo, This is a Song for Heidi Lamarr y Sad Motherfuckin' Parade, tenían varias frases que se relacionaron directamente con la vida sentimental de Depp, pues se dijo que eran dardos dirigidos a su ex. "Creo que ya has dicho bastante por una maldita noche" cantaba en el primero y en el segundo decía: "Has estado sentada ahí, como un perro con una pulga durante siete años… Si tuviese una moneda, ni te tocaría". Se generó muchísima polémica por estas palabras, además de la encendida reacción de los seguidores de la intérprete.

Loading the player...

No te pierdas a Johnny Depp cantando en un concierto justo después de comparecer en su juicio contra Amber Heard

Era con Beck con quien el conocido Jack Sparrow de Piratas del Caribe retomaba su carrera en un escenario público, aunque no en un rodaje (eso llegaría más tarde). Ajenos al revuelo mediático que generó esta unión musical, Beck y Johnny deleitaban a decenas de fans con sus composiciones, mientras el guitarrista alababa el talento de Depp en este ámbito. “No he tenido un compañero creativo como él en años (…) Espero que la gente se lo tome en serio como músico porque es algo complicado para mucha gente aceptar que Johnny Depp puede cantar rock & roll” explicó. Jeff Beck estaba casado con su sexta mujer, Sandra, con quien contrajo matrimonio en 2005 cuando tenía 61 años y ella 41 en una boda en Tunbridge Wells a la que asistió Paul McCartney.

VER GALERÍA

Relevantes músicos del panorama lamentaron la muerte de Beck dejando mensajes en su memoria. Es el caso de Jimmy Page que destacó su "técnica única y su imaginación sin límites"; Mick Jagger que escribió que se ha perdido "a un gran hombre" y "uno de los grandes guitarriastas del mundo"; Rod Stewart que hizo una gira en los 60 con Beck y le definió como "uno de los pocos guitarristas que cuando tocaban en directo le escuchaban cantar y respondía"; Ozzy Osbourne dijo: "No puedo expresar lo triste que estoy tras enterarme de la muerte de Jeff Beck. Qué pérdida más terrible para su familia, amigos y fans. Fue un honor haber conocido a Jeff y un increíble honor contar con él en mi último álbum". Entre muchos otros artistas, escribió David Gilmour, de Pink Floyd: "La música de Beck me inspiró mucho durante años. Siempre estará en nuestro corazón".