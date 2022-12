Amber Heard pacta un inesperado acuerdo con Johnny Depp y le pagará solo un millón

Y la guerra se terminó. A pesar de que en las últimas semanas ha intentado mediante varios recursos revertir la situación, Amber Heard ha puesto punto y final al enfrentamiento con Johnny Depp. La actriz ha decidido llegar a un acuerdo con el actor en el caso de difamación que se falló a favor del protagonista de Piratas del Caribe, sentencia que la obligaba a pagarle unos 10 millones de euros. En un comunicado, la artista de 36 años comparte la “difícil decisión” a la que se ha visto abocada . “Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y por ello mi vida como la conocía quedó destrozada. Los ataques que he recibido en las redes sociales son una versión amplificada de los modos en las que las mujeres son revictimizadas cuando dan un paso al frente” comienza. “Ahora tengo la oportunidad de dejar atrás algo que intenté abandonar hace seis años y en unos términos con los que puedo estar de acuerdo”.

Explica que este acuerdo no implica que admita que estaba equivocada. “No es una admisión, no es un acto de concesión” señala. Compara su testimonio en el Reino Unido (Depp se enfrentó a The Sun por difamación en 2020 y ella testificó) con el que ofreció en Estados Unidos, asegurando que en el primero la protegieron y no tuvo que hablar de los peores momentos de su relación. En el segundo caso, dice, muchas pruebas que corroboraban su testimonio fueron excluidas. “La popularidad y el poder importaban más que la razón del proceso” apunta. Dice además que durante ese tiempo fue expuesta a una humillación que no podría revivir, pues si tuviera éxito en sus apelaciones se produciría otro juicio público. “No puedo pasar por eso una tercera vez”.

Amber reprocha al sistema americano que no la haya protegido. “No puedo permitirme una factura imposible, no solo financiera sino psicológica, física y emocional”. Reitera que no está dispuesta a sentirse amenazada por haber dicho la verdad y que “su voz será siempre lo más valioso que tiene”. Los abogados de Depp, Benjamin Chew y Camille Vasquez, comentaron que están contentos de haber dejado atrás este “capítulo doloroso para el señor Depp, que dejó claro durante el proceso que su prioridad era sacar la verdad a la luz”. Reiteran los letrados que la decisión unánime del jurado a favor del actor sigue vigente, lo que cambia es la cuantía de la indemnización que debe pagar Amber Heard: se queda reducida a 1 millón de dólares (cerca de 950.000 euros) que, como dice el artista, se destinarán a cuestiones benéficas.

Este giro inesperado pone así fin a los recursos que ha presentado la actriz desde que se conoció el veredicto el pasado mes de junio y con los que de momento no había tenido éxito. Intentaba repetir un proceso que la condenó a pagar una indemnización a la que no podía hacer frente, por lo que quizá haya sido este el motivo que la ha llevado a buscar una salida pactada. En los últimos meses sus intentos de reabrir el proceso u obtener el dinero habían sido infructuosos por lo que puede que este acuerdo fuera la última baza que le quedaba. Desde que se conociera el veredicto, Amber se ha refugiado en un pueblo de Mallorca con su hija, alejándose del debate público que no cesó desde que comenzó el juicio.

Según aseguran fuentes próximas al actor, lo han repetido desde que finalizó el mediático proceso, este no buscaba una compensación monetaria en el proceso sino que quería defender la verdad. Recordemos que Depp llevó a juicio a su exmujer después de que esta se declarara víctima de violencia doméstica en un artículo en un periódico, lo que le llevó a perder diversos contratos profesionales y a ver muy dañada su reputación. El enfrentamiento se convirtió en un intercambio de desagradables declaraciones y narraciones de controvertidos episodios en los que los detalles más íntimos de su tóxica relación quedaron al descubierto. Con este acuerdo por fin la batalla ha terminado, al menos de momento pues el propio Depp también había recurrido la sentencia que le obligaba a él a pagar a su ex por haberla difamado a través de sus abogados.