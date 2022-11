Chris Hemsworth se retira temporalmente de la actuación tras conocer su predisposición genética a padecer Alzheimer

Chris Hemsworth es uno de los actores más populares del momento. A sus 39 años, el intérprete de origen australiano puede presumir orgulloso de tener una carrera repleta de éxitos con los que se ha ganado el corazón del gran público. Sin embargo, sus fieles admiradores tendrán que esperar un tiempo para deleitarse con nuevas ficciones protagonizadas por la estrella de Thor, que, tras conocer que tiene una elevada predisposición genética a padecer Alzheimer, ha tomado la decisión de retirarse temporalmente del mundo de la interpretación para poder pasar más tiempo con aquellos que quiere: su mujer, Elsa Pataky, y sus tres hijos: India y los mellizos Tristan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente.

Una desconexión profesional que le permitirá ponerse al día con sus prioridades vitales. "Para mí tener esta información es algo positivo porque sino, no habría hecho ciertos cambios. Desde que terminé de grabar la serie, lo único que he hecho es ir finalizando proyectos y cosas que ya tenía firmadas. Ahora, cuando se acabe la gira promocional, me iré a casa y descansaré con mis niños y mi esposa e intentaré simplificar las cosas", ha explicado el protagonista de Spiderhead en su última entrevista con Vanity Fair. De la misma manera, revelaba que lo que más miedo le da de esta enfermedad degenerativa es que pueda borrar de su mente todos sus recuerdos del bonito hogar que ha formado con la actriz española. "La idea de tal vez no recordar a mi mujer y a mis hijos, es, posiblemente, mi mayor temor".

¿Cómo se puede conocer el riesgo de tener Alzheimer?

El actor ha reconocido que llevaba un tiempo preocupado porque sentía que su memoria estaba empeorando, y, además, existían varios casos en su familia de esta enfermedad. Por ello, se sometió a un estudio genético que mostró que tenía una alteración en el gen APOE-4, lo que multiplica por 10 las posibilidades de tener Alzheimer en el futuro, una tendencia que no significa que se vaya a desarrollar la patología con total seguridad.

¿Deben preocuparme estos despistes y fallos de memoria?

Aunque supuso un duro golpe para él, decidió dar el valiente paso de hacer público su caso en uno de los capítulos de Sin Límites, serie documental de Disney + en la que ejerce de presentador, para animar a todas aquellas personas que lo estuvieran viendo y que presenten síntomas parecidos a realizarse las pruebas médicas que sean necesarias para un diagnóstico precoz y preventivo. "Si esto es motivador para que la gente se cuide mejor y además entienda que pueden tomar medidas, entonces fantástico".

