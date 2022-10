Los hijos de Elsa Pataky piden un viaje en barco y Chris Hemsworth tira de ingenio (y de abdominales)

Loading the player...

Chris Hemsworrh ha demostrado en numerosas ocasiones que es un padre entregado, cariñoso, que disfruta al máximo del tiempo en familia ¡y que tiene soluciones para todo! Ya habíamos visto, por ejemplo, cómo consigue agotar la energía de sus hijos con ayuda de unas ovejas o lo que hace cuando los niños quieren ir a bucear, pero no es posible cumplir su petición. Ahora ha mostrado su ingeniosa y divertida reacción al solicitar los pequeños un viaje el barco. Está claro que al actor no le faltan recursos. Dale al play y no te lo pierdas.

