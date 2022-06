Chris Hemsworth hace balance de su matrimonio y su vida en Australia 'No podría estar más feliz', confiesa el actor, felizmente casado desde 2010 con Elsa Pataky y padre de tres hijos

Chris Hemsworth es uno de los actores más reconocidos del panorama internacional, pero si de algo está orgulloso por encima de su carrera es de haber formado la familia que siempre había soñado. El protagonista de Thor vive con su esposa, Elsa Pataky, y sus tres hijos muy cerca de Byron Bay, Nueva Gales del Sur, y a medida que pasa el tiempo trabaja más tiempo en Australia porque cada vez le cuesta estar más separado de su familia.

-Elsa Pataky habla con ¡HOLA! de su familia, sus retos y todas las novedades en torno a su vida

VER GALERÍA

"Mi objetivo siempre fue rodar en Australia, a nivel personal, para estar en casa con mi familia, pero también por la conciencia que tenía sobre lo que era posible aquí cuando se trata de talento", señaló el actor a The Daily Telegraph. Chris rodó su última película, el drama de ciencia ficción de Netflix Spiderhead, en Queensland. Su productora Wild State Production logró que Thor 3 y Thor 4, y Extraction 1 y 2, así como Spiderhead e Interceptor se rodaran en Australia.

-Chris Hemsworth revela que a Elsa Pataky le costó mudarse a Australia

Hemsworth se confiesa pletórico por el momento que atraviesa a todos los niveles. "La vida es dulce. Es genial y no podría estar más feliz", asegura. "Si me hubieras dicho o preguntado hace 10 años dónde me gustaría estar, esta es la respuesta", añade el actor australiano, de 38 años, que hace balance de su matrimonio con Elsa Pataky, con quien está casado desde diciembre de 2010, y tiene tres hijos: una niña, India, de diez años, y dos hijos mellizos, Sasha y Tristan, ambos de ocho.

VER GALERÍA

La pareja lleva más de once años de feliz matrimonio, y en 2015 se mudaron a vivir a Australia. Elsa ha regresado recientemente al cine, además de con Carmen, la película de Benjamin Millepied que rodó con Rossy de Palma, con Interceptor después de mucho tiempo dedicada a sus hijos. Chris es productor ejecutivo de Interceptor y fue él quien la animó a volver al trabajo. "Me dijo lo difícil que debe haber sido dejar de lado mi carrera, en cierto modo, para estar con los niños". "Ha sido de gran ayuda en todos los sentidos, solo para volver al trabajo y ayudarme porque sabe cuánto lo amo", reveló la actriz en Daily Mail. Y añadió: "Es mi jefe y puede llegar a ser mandón, pero ha sido muy divertido", señala y nunca mejor dicho "Boss", ya que el actor es no sólo es productor de esta película sino también embajador mundial de la línea de perfumes Boss.

No es la primera vez que ambos trabajan juntos ya que en su día Elsa Pataky tuvo que participar en el rodaje de Thor sustituyendo a Natalie Portman en el rodaje de una escena final de la película del superhéroe. Precisamente, esta última toma se cerraba con un apasionado beso bajo la lluvia con Chris y no pudo haber mejor candidata para sustituir a la laureada actriz. Sin duda la química traspasó la pantalla y los espectadores quedaron impresionados con una de las imágenes más inolvidables de la historia del dios nórdico.