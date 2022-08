Elsa Pataky, una amazona que no tiene rival o...¿tal vez su hija India? La actriz ha compartido una fotografía donde se la puede ver montando a caballo junto a su hija mayor

Elsa Pataky no para de sorprendernos: después de enseñarnos sus duros entrenamientos o sus dotes con el esquí, últimamente hemos podido verla en su faceta como amazona, pasión que comparte con su hija mayor India Rose, de diez años. La actriz ha compartido unas fotografías en las que se las puede ver a ambas compitiendo en un campeonato de equitación en un club llamado Valley & Rivers Showjumping, ubicado en Nueva Gales del Sur, en Australia. La niña parece haber hecho importantes progresos a lomos del caballo, con el que ha sido capaz de dar increíbles saltos que solo pueden encontrar competencia ¡en su propia madre!

Elsa es una amante de la naturaleza, un valor que ha querido inculcarle a sus hijos desde que eran pequeños. En especial es una amante de los caballos, y son numerosas las fotografías que ha compartido en redes sociales acompañada de estos animales. En una ocasión, la que dio vida a Raquel en Al salir de clase’, compartió un video en el que se la podía ver ayudando a dar a la luz a una Yegua: "Qué experiencia tan increíble que he compartido con mi familia. Bienvenida a la familia, pequeña Akoha", escribía Elsa junto al video del nacimiento.

Mientras los mellizos Tristan y Shasha, de ocho años, se inclinan por el surf que practican junto a su padre Chris Hemsworth, India ha heredado el amor por los caballos de su madre y con tan solo diez años ya domina a la perfección la equitación y se han compartido en grandes compañeras de aventuras en las competiciones hípicas. India monta a caballo habitualmente y parece haber hecho muchos progresos, además de estar cada vez más mayor. Elsa, compartió en las paginas de HOLA lo mucho que disfrutaban de esta actividad juntas: “India y yo competimos juntas a caballo. Me voy conduciendo con mi tráiler, porque dormimos allí, y los caballos, detrás. De aventura las dos. Me encanta, me siento muy cerca de ella”. De hecho India ya ha participado en varias competiciones como en el Tamborine Pony Gamblers Day.

La actriz estrenó a mediados de junio Interceptor, una película que arrasó en Netflix desde su estreno. Ahora mismo Pataky se encuentra tranquila y disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a la familia que ha formado con Chris Hemsworth, quien está a punto de estrenar la última entrega de Thor, la película que le consolidó como superhéroe.