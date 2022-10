Paternidad y su serie más esperada: el buen momento (a todos los niveles) de los hermanos Laura y Alberto Caballero

Dentro de unas semanas volveremos a disfrutar de las desventuras de los protagonistas de La que se avecina en la nueva temporada de las serie, que llega cargada de novedades. En la presentación de los nuevos guiones estaban los actores, que mostraron algunos rincones de los decorados que acogerán a la histriónica comunidad, un edificio renovado al que se trasladan los vecinos para seguir compartiendo sus alocadas historias. En esta ocasión no podían faltar los “padres” del proyecto, los hermanos Laura y Alberto Caballero, que capitanean este barco desde hace 13 temporadas (y las que quedan) con un enorme éxito de audiencia. Los creadores de la ficción atraviesan sin duda un gran momento a todos los niveles pues además de la expectación que despierta su proyecto televisivo, se unen las noticias dulces que celebran a nivel personal.

Laura Caballero habla de 'los ataques de ansiedad' que sufrió como directora de 'Aquí no hay quien viva'

Pablo Chiapella desvela el motivo por el que no deja ver 'La que se avecina' a su hija Valentina de 7 años

VER GALERÍA

La familia crece

Laura está en la recta final de su segundo embarazo, un bebé con el que aumentará la familia que ha formado con su pareja Daniel Fernández, que fue su amigo de la infancia y con quien mantiene una relación desde hace varios años. “A mí él me gustaba desde que éramos pequeños, pero él no me hacía ni caso (…) Con el paso de los años hablamos por redes sociales y hasta hoy, con Daniel me río muchísimo y eso para mí es fundamental” dijo la productora en el programa Mujeres al poder, de Carme Chaparro. La pareja ya tiene una hija, Nora, que nació en el mes de marzo de 2019 y a la que, aunque suele ser bastante discreta con respecto a su vida privada, Laura dedica algunos mensajes en sus perfiles en los que se aprecia cuánto se parece a su mamá.

El bebé se llevará apenas unos meses con el primer hijo de su hermano Alberto, que nació este verano. El feliz papá anunciaba junto a su pareja Miren Ibarguren el nacimiento de su hijo Rocco, que llegaba después de diez años de sólida y discreta relación. “Siempre había querido tener hijos, pero por circunstancias no ha sido posible. He tardado más de lo previsto, pero lo estoy afrontando con naturalidad. Estoy al lado de una persona maravillosa y tengo una gran referencia, que son mis padres. Lo lógico es que salga todo bien y traigamos a este mundo a un ser humano con todo a favor para tener una existencia feliz” contaba Alberto a ¡HOLA!, apuntando que se encuentra en un muy buen momento de su vida. “El mejor de largo. A todos los niveles”.

Solo un mes después de ser mamá, Miren se ponía también frente a las cámaras para presentar El test, comedia en la que comparte cartel con Blanca Suárez, Alberto Sanjuán y Carlos Santos. Hablaba entonces acerca de su reciente maternidad, contando cómo es su bebé con mucha simpatía. “Es muy majo, nos lo pone muy fácil. La verdad es que estamos encantados”.

VER GALERÍA

Las novedades de los nuevos episodios

Los intérpretes de La que se avecina se mudan de Mirador de Montepinar a Contubernio, 49 tras la expropiación de su edificio en la temporada 13ª de la serie. Seguirán eso sí compartiendo escalera, aunque los vecinos que ya estaban en el bloque no se muestran muy contentos con la llegada de los nuevos inquilinos. Las localizaciones se encuentran en un enorme plató de 2.175 m², cuya construcción se ha alargado durante ocho meses. Se han diseñado once inmuebles completos, adaptados a los personajes, y un bar cinco veces más grande que el anterior. Más de setenta paredes móviles, 128 ventanas y casi 600 m² de telones fotográficos que se verán cuando los vecinos caminen por la calle.

Volverán actores como Jordi Sánchez (Antonio Recio), ya recuperado afortunadamente de los más de veinte días que pasó en coma inducido por coronavirus; Nathalie Seseña (Berta Escobar), Pablo Chiapella (Amador Rivas), Carlos Areces (Agustín Gordillo), Luis Merlo (Bruno Quiroga), Fernando Tejero (Fermín Trujillo), Miren Ibarguren (Yolanda Morcillo), Loles León (Menchu Carrascosa), Petra Martínez (Doña Fina), Eva Isanta (Maite Figueroa), Nacho Guerreros (Coque Calatrava), Ricardo Arroyo (Vicente Maroto) y Macarena Gómez (Lola Trujillo). Se incorporan además rostros nuevos como Laura Gómez-Lacueva (Greta), Félix Gómez (Óscar), Carlos Chamarro (Esteban), Mamen García (Victoria Rafaela), Margarita Asquerino (Logi), Inma Pérez-Quirós (Noelia), Álex Gadea (Alonso), Elizabeth Larena (Andy), Jaime Riba (Giorgi) y Álex de la Croix (Karma).

Una de las ausencias más notables será la de José Luis Gil, de 64 años, que encarna a Enrique Pastor, y que todavía está en proceso de recuperación tras el ictus que sufrió en noviembre de 2021. “José es familia, ha estado a nuestro lado desde el capítulo uno de Aquí no hay quien viva, y nos da mucha rabia que no pueda estar en un momento tan bonito de la historia de la serie y de la productora. Pero volverá” aseguraba con confianza Alberto Caballero.