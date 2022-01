Jordi Sánchez asegura que no tiene secuelas meses después de haber estado en coma por coronavirus

Jordi Sánchez, actor de La que se avecina y Si yo fuera rico, ha explicado cómo se encuentra tras haber superado la covid-19. El intérprete está en plenas condiciones y no ha dudado en contar que por suerte la enfermedad no le ha causado ningún efecto secundario, como le ha ocurrido a otros cientos de personas: "Estoy muy bien. Acabo de rodar una serie con Telecinco y una película. He tenido la inmensa suerte de no tener ninguna secuela, porque las hay, y coronavirus persistente, y en ese sentido y después del coma inducido y la traqueotomía, pues estoy y me encuentro muy bien", ha relatado en El programa de Ana Rosa, añadiendo además que está encantado en compartir escena con Álex García en la película en la que interpreta al director de una sucursal que se quiere aprovecharse del ganador de un bote de 25 millones de euros. "El personaje tiene ese espíritu de banquero del negocio por delante, pero al final acaban siendo amigos", ha dicho a Joaquín Prat.

El pasado marzo, Jordi dejó el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz tras prácticamente un mes ingresado en el centro madrileño a causa de una neumonía derivada del coronavirus. Después semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el intérprete aseguró que vivió como en un mundo paralelo. "Estás tan drogado que todo lo que sueñas te parece real. Es terrible. Pierdes la noción del tiempo y alucinas. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños", relató en el programa El Suplement, emitido por Catalunya Radio.

"Siempre piensas que esto le va a pasar a otro y que no llegarás a este extremo. No me lo esperaba para nada. Soy prudente pero son cosas que pasan", relató también en el programa Más vale tarde, donde narró que había perdido ocho kilos durante el tiempo en el que estuvo enfermo. Jordi Sánchez, que antes de sufrir el coronavirus rodaba la nueva serie Señor, dame paciencia para Antena 3 con "unas medidas rigurosísimas", también comentó que para no tener ninguna secuela lo que tuvo que hacer es ir al fisioterapeuta para coger masa muscular.

El próximo dos de enero de 2022 llegará a Atresmedia Premium la nueva serie del actor que se mete desde hace más de una década en la piel de Antonio Recio en La que se avecina. Jordi, junto a Silvia Abril, Adam Jezierski, Félix Gómez, Carol Rovira, Carlos Librado, Santi Cuquejo y Norma Ruiz serán los protagonistas de Señor, dame paciencia, la ficción de creada por Juan Ramón Ruiz de Somavía y Benjamín Herranz. En ella, el actor será Gregorio, un padre de familia ultraconservador que se queda sin trabajo y casa tras la muerte de su mujer. Para intentar salir de su mala situación económica, se verá obligado a depender de sus hijos, quienes se irán turnando su custodia mientras él lidia con sus diferentes realidades. Pero no solo eso, en medio de todo el agobio se sumarán las reprimendas del fantasma de su esposa, quien no tolera su actitud retrógrada.

