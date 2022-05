Han empezado a rodar la 13º temporada Hablamos con Alberto Caballero del regreso de 'La que se avecina' y su próxima paternidad con Miren Ibarguren 'No había ninguna necesidad de continuar la serie, pero el vínculo de la gente es lo que ha decantado la balanza. Queremos seguir descubriendo hasta dónde puede llegar esto', nos ha confesado el creador de LQSA

Cuando hace unos días Alberto Caballero anunció que había empezado a rodar la 13º temporada de La que se avecina, no podía imaginarse el revuelo que iba a causar. Los fans de la serie se han emocionado mucho al saber que muy pronto podrán volver a ver en televisión a sus personajes favoritos y todas las tramas que, sin duda alguna, les sacarán más de una sonrisa. El creador y productor de LQSA asegura que afronta esta etapa con muchos nervios ya que no solo estrenan nuevo edificio, decorados, cámaras... sino porque hay personajes muy importantes que no estarán.

Alberto nos ha confesado también lo que significa para todo el equipo seguir contando con el apoyo incondicional de los telespectadores después de tantos años, y que ha sido el principal motivo por el que han decidido volver. Se encuentra en uno de los momentos más bonitos de su vida tanto a nivel profesional como personal, ya que el creador de LQSA está a punto de ser papá junto a Miren Ibarguren. "Siempre había querido tener hijos, pero por circunstancias no ha sido posible", nos ha dicho, definiendo a la actriz como "una persona maravillosa".

VER GALERÍA

- Ya habéis empezado a rodar la 13º temporada de La que se avecina, ¿cómo la afrontas?

Hemos comenzado el día 3 de mayo y estamos felices, es como empezar una serie nueva pero con nuestros actores de siempre.

- Decías que estabas nervioso por empezar a rodar, ¿sigues teniendo nervios después de tantas temporadas?

En este caso especialmente, porque casi todo es nuevo: los platós donde rodamos, los decorados... Incluso las cámaras y las ópticas son nuevas.

- Habéis estrenado plató, edificio y cartel, ¿son las principales novedades de esta 13º temporada?

Sí, una mudanza completa. La verdad es que teníamos muchas ganas de tener unas instalaciones más cómodas y más cerca de Madrid. Desde aquí vamos a producir no solo LQSA, sino otras series nuevas.

- Ya sabemos que no puedes desvelar nada, pero ¿nos darías alguna pista sobre las tramas que veremos en los nuevos capítulos?

Pues imagínate, nuestros personajes históricos estrenando un nuevo edificio con nuevos vecinos... Creo que nunca ha habido tanta novedad junta, es un nuevo ecosistema de convivencia.

- La impactante imagen del plató tras el final de 'La que se avecina'

VER GALERÍA

- ¿Los personajes nos darán muchas sorpresas?

Unas cuantas, espero que funcionen. Nos gusta tomar riesgos con el contenido.

- En esta nueva temporada no veremos a algunos personajes, ¿cómo habéis enfocado esas ausencias?

Con dolor. Siempre da pena perder a personajes, aunque sea temporalmente... pero cuando esa baja es involuntaria, es doblemente dolorosa.

- Uno de los personajes principales era José Luis Gil, ¿habéis pensado rendirle algún tipo de homenaje a través de la serie?

El mejor homenaje será que vuelva. No queremos pensar en otra alternativa.

- ¿Le echáis mucho de menos?

José es familia, ha estado a nuestro lado desde el capítulo uno de Aquí no hay quien viva, y nos da mucha rabia que no pueda estar en un momento tan bonito de la historia de la serie y de la productora. Pero volverá.

- Cristina Medina se rompe al preguntarle por su compañero José Luis Gil, que se recupera de un ictus

VER GALERÍA

- Al que sí que veremos es a Jordi Sánchez, que está totalmente recuperado

Jordi está en forma y feliz. Es una delicia de ser humano y un lujo como actor. Lo más increíble es que nos seguimos riendo como el primer día. Me manda fotos desde el AVE a Barcelona de las frases de guión que más le divierten.

- En las últimas horas has tenido que desmentir los rumores que decían que habíais despedido a Loles León, ¿la seguiremos viendo?

Pues claro. La rumorología alrededor de la serie siempre ha existido y entre temporadas siempre hay alguien que dice alguna tontería para conseguir más clics.

- Entre todos los del equipo parece que formáis una gran familia, por eso, llama la atención que a veces la serie se vea ensombrecida por rumores, polémicas... ¿cómo afrontas todo eso?

Es normal. La serie no ha dejado de ser un éxito, y una consecuencia del éxito es la exposición a este tipo de cosas. Nos preocuparemos cuando no ocurran.

VER GALERÍA

- Año tras año seguís contando con el apoyo incondicional de la audiencia, debe ser increíble y muy gratificante

No tiene explicación. La serie tienes más de 2.000 repeticiones solo en abierto, y siempre está primera o segunda a nivel nacional en plataformas. La fidelidad de nuestros seguidores es nuestro mayor privilegio.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar a todos los espectadores de LQSA?

Que estamos dándolo todo, como siempre, pero este año incluso más. El esfuerzo por hacer una serie de 80 minutos y 20 personajes siempre es grande, pero este año hemos tenido que redoblar esfuerzos. No había ninguna necesidad de continuar la serie, pero el vínculo de la gente con La que se avecina es lo que ha decantado la balanza. Queremos seguir descubriendo hasta dónde puede llegar esto.

- ¡Está embarazada! Miren Ibarguren espera su primer hijo con Alberto Caballero

VER GALERÍA

- Ya para terminar, estás a punto de convertirte en padre, ¿qué sentimientos tienes?

Siempre había querido tener hijos, pero por circunstancias no ha sido posible. He tardado más de lo previsto, pero lo estoy afrontando con naturalidad. Estoy al lado de una persona maravillosa y tengo una gran referencia, que son mis padres. Lo lógico es que salga todo bien y traigamos a este mundo a un ser humano con todo a favor para tener una existencia feliz.

- ¿Habéis pensado cómo os vais a organizar Miren y tú para compaginar los rodajes con el cuidado del bebé?

Lo importante es disfrutar de cada momento del proceso. Yo ya he trabajado mucho, me puedo quedar en casa encantado...

- ¿Dirías que estás en uno de los mejores momentos de tu vida?

El mejor de largo. A todos los niveles.