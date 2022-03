Cristina Medina se rompe al preguntarle por su compañero José Luis Gil, que se recupera de un ictus

Loading the player...

Cristina Medina no ha querido perderse la presentación del primer corto que dirige su amiga Vanesa Romero y ha acudido a mostrarle todo su apoyo. La actriz, que continúa su tratamiento contra el cáncer, ha contado cómo se encuentra, derrochando energía y demostrando que no ha perdido su buen humor. Sin embargo, al preguntarle por su compañero José Luis Gil, quien sufrió un ictus a finales de 2021, Cristina se ha venido abajo. "Es un golpe muy duro, y más cuando estás tan susceptible", ha afirmado la intérprete sin poder contener las lágrimas. No obstante, en la familia de La que se avecina también tienen una buena noticia que celebrar: el embarazo de Miren Ibarguren, algo que Cristina también ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

-Cristina Medina, de 'La que se avecina', muestra su pequeño 'salvavidas' en su tratamiento contra el cáncer

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.