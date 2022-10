Cristina Medina desvela por qué abandonó el grupo de WhatsApp de 'La que se avecina' y a qué compañeros sigue viendo

Loading the player...

Fue en septiembre de 2021 cuando Cristina Medina anunció a sus seguidores que padece cáncer de mama. Desde entonces, ha estado concentrada en recuperarse. Son muchos los que se preguntan si la actriz de La que se avecina planea volver a la serie, pero por el momento ella no parece tener muchas ganas: "Es pasado", ha confesado Cristina, Nines en la ficción. "Ahora mismo no me apetece". Además, la intérprete ha revelado el motivo por el que abandonó el grupo de WhatsApp de compañeros de La que se avecina y a qué miembros del reparto sigue viendo. Dale al play y no te lo pierdas.

