Cristina Medina ('La que se avecina') explica el delicado momento de salud que atraviesa José Luis Gil

No cabe duda que José Luis Gil es uno de los rostros televisivos más queridos por la audiencia. Por ello, no es de extrañar que cada vez que alguien de su círculo cercano hace una aparición pública se realice una pregunta sobre su estado de salud. Este jueves, ha sido Cristina Medina la encargada de dar las últimas novedades sobre su compañero de La que se avecina. Unas noticias que, por desgracia, no han sido demasiado alentadoras, puesto que la actriz ha reconocido que el doblador de cine no está en su mejor momento. "No sé cómo está concretamente, sé que no anda bien, la verdad es que no anda muy fino. Lo que le pasó no es ninguna tontería". De la misma manera, ha aportado un matiz positivo al asegurar que José Luis se encuentra en las mejores manos posibles porque toda su familia está completamente volcada en sus cuidados.

Cabe recordar que el intérprete zaragozano de 63 años sufrió un ictus el pasado mes de noviembre, que, incluso le llevó a estar ingresado en un hospital durante 22 días. Sin duda, un duro golpe que lleva asociado consigo una recuperación lenta en la que la tranquilidad es un punto clave y que por lo tanto le ha retirado de todos sus compromisos laborales y del foco mediático. Un tiempo de ausencia en el que ha recibido numerosas muestras de cariño tanto por parte de sus fans incondicionales como de otros compañeros de profesión. Especialmente emotivas han sido las palabras de los otros miembros del reparto de la loca comunidad de Mirador de Montepinar, que le han mandado toda su fuerza y han expresado sus ganas de volver a verle para seguir compartiendo divertidos instantes, delante y detrás de las cámaras.

Cristina vuelve a sonreír

Así mismo, Cristina no ha podido reprimir su enorme alegría por los grandes avances que ella está haciendo con su tratamiento contra el cáncer de mama. Haciendo gala de su característico sentido del humor, ha llegado a bromear sobre que ella es más dura que la enfermedad, para más tarde hacer una reflexión en la que ha agradecido la oportunidad que le ha brindado la vida de poder seguir disfrutando. "Es algo que no valoramos", ha dicho en referencia a los pequeños placeres de la rutina cotidiana. Fue hace un año cuando comenzó sus sesiones de quimioterapia y la mejoría es evidente, por lo que a buen seguro retomará el mundo de la interpretación lo más pronto posible.

Ha sido una racha complicada para los protagonistas de la popular ficción de Mediaset, ya que Jordi Sánchez (Antonio Recio) también se contagió de Covid-19 la pasada primavera. El virus se le complicó más de lo pensado y le llevó a estar en coma. Afortunadamente, ya se encuentra en pleno rendimiento y sin ninguna secuela derivada.

