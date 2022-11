Cristina Medina, de 'La que se avecina', reaparece en un plató de televisión tras superar su enfermedad

Loading the player...

Cristina Medina anunció en septiembre de 2021 que padecía cáncer de mama. Ya recuperada, la actriz de La que se avecina, muy nerviosa, volvía a un plató de televisión, en este caso a Pasapalabra. Roberto Leal le preguntó a la sevillana cómo estaba. "¿Cómo estoy? Viva y bien. Estoy bastante bien, encantada de estar aquí", admitió, a lo que el presentador contestaba: "Es una alegría auténtica tenerte aquí. Has estado unos meses pasándolo bastante mal. Has superado un cáncer de mama". A sus 57 años, Medina, ha vencido el cáncer y ahora solo quiere disfrutar de la vida. ¿Quieres saber cómo ha sido su reaparición? Dale al play y no te lo pierdas.

