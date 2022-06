Pablo Chiapella desvela el motivo por el que no deja ver 'La que se avecina' a su hija Valentina de 7 años

Loading the player...

Esta semana, Pablo Chiapella ha sido uno de los invitados de El Hormiguero. El actor de La que se avecina sorprendía a todos confesando que lo ha pasado muy mal a causa del Covid y que ha atravesado una situación al límite: "Tuve una semana terrible. Primero me dio una fiebre salvaje, después me dejó en la cama molido completamente y perdí el gusto y el olfato". Poco después, su situación empeoró hasta el punto de ahogarse y no poder terminar ni las frases: "Tenía 94, 95 de saturación en la sangre... estaba en el límite del bien y del mal. Después me salió urticaria en la espalda.. así que fatal". Durante la entrevista, Pablo también habló de su vida personal contando cómo conoció a Natalia, la mujer que ocupa su corazón desde hace 17 años, y madre de su hija Valentina. Precisamente, el actor desvelaba el motivo por el que no deja ver la serie a la niña de 7 años. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- La hija de Pablo Chiapella, Amador en 'LQSA', se cuela en la presentación virtual de la serie

- Amelia Bono y Manuel Martos, su primera cena en pareja tras anunciar ¡HOLA! en exclusiva su reconciliación

- La rotunda respuesta de Rosa Benito a las duras palabras de Rocío Carrasco sobre los Mohedano