Hermana de Alberto Caballero y sobrina de José Luis Moreno Laura Caballero habla de 'los ataques de ansiedad' que sufrió como directora de 'Aquí no hay quien viva' La creadora de una de las series de mayor éxito de España está esperando su segundo hijo con su pareja, Daniel Fernández, un amigo de la infancia

Alberto y Laura Caballero son, además de hermanos y sobrinos del conocido productor José Luis Moreno, directores de una de las series de mayor popularidad en España, La que se avecina. Ambos son muy discretos con su trabajo y con su vida privada. Sin embargo, Laura ha hecho una excepción para contar detalles de sus inicios en el mundo de la televisión.

VER GALERÍA

Con tan solo 24 años entró a formar parte de Aquí no hay quien viva, dirigiendo a actores de la talla de Loles León o José Luis Gil. Tal era la admiración que sentía por el elenco de la serie que su angustia por querer hacerlo lo mejor posible se disparó por completo. "Mis ataques de ansiedad han ido bajando, pero entonces fueron tremendos", ha confesado en el programa Mujeres al poder, presentado por Carme Chaparro en Telecinco. Según ha explicado, siempre los sufría después del trabajo, cuando llegaba a casa, y en ocasiones eran tan fuertes que tenía que acudir a urgencias.

- Hablamos con Alberto Caballero del regreso de 'La que se avecina'

La primera escena que dirigió fue una junta de vecinos y para combatir su "inseguridad" optó por “ser sincera, plantarme delante de ellos y decirles: 'No he dirigido nunca nada pero sí tengo claras la secuencia y los personajes. A poco que me echéis una mano, puede salir bien'". Los actores y actrices de la serie se volcaron con ella y la secuencia acabó siendo un éxito.

VER GALERÍA

Pero uno de los peores momentos de su carrera fue la transición de Aquí no hay quien viva a La que se avecina. "Ha sido una de las peores épocas de nuestra vida", ha señalado, haciendo también referencia a su hermano. "Fue un salto que nosotros no hubiésemos dado en la vida. Fue un tema entre nuestro tío y las cadenas. Nos costó muchísimo".

VER GALERÍA

Los hermanos Caballero disfrutan ahora de un gran momento profesional. El mes pasado finalizaron el rodaje de Machos alfa, su nueva serie para Netflix con Gorka Otxoa, Fernando Gil, María Hervás, Kira Miró y Fele Martínez como protagonistas. Además, este trabajo llega en una etapa personal muy dulce para ambos. Alberto acaba de ser padre por primera vez con la actriz Miren Ibarguren y Laura está a punto de aumentar la familia que ha formado con Daniel Fernández, un amigo de la infancia. El 23 de marzo de 2019 se convirtió en mamá de su primera vez de una niña llamada Nora y en octubre dará a luz a su segundo hijo.