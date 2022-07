Miren Ibarguren y Alberto Caballero anuncian que ya son papás con una preciosa imagen

Una nueva etapa comienza para Alberto Caballero y Miren Ibarguren, quienes se han convertido ya en una feliz familia de tres. Tras casi una década de discreta y sólida relación, el creador de La que se avecina y la actriz de San Sebastián han dado la bienvenida a su primer hijo. "Bienvenido al mundo, mi vida. La que te espera", ha escritos los felices padres junto a una preciosa imagen de los piececitos del bebé. Durante el embarazo no habían adelantado si sería niño o niña y el mensaje que han compartido parece indicar que se trata de un pequeño.

Las felicitaciones de sus amigos y compañeros no se han hecho esperar. Pepón Nieto, Toni Acosta, Pol Monen, Tamar Novas, Álex Barahona o Pilar Castro han sido los primeros en responder a la publicación transmitiéndole sus mejores deseos a la pareja. Miren celebraba en mayo su 42 cumpleaños con el cariño de su pareja antes de la llegada de su primer hijo en común. Aseguraba entonces que lo iba a pasar comiendo porque los aniversarios en la recta final del embarazo son "felices pero extraños", bromeaba con su habitual sentido del humor.

Semanas atrás, Alberto explicaba en ¡HOLA! que ser padre es un sueño que perseguía desde hacía tiempo. "Siempre había querido tener hijos, pero por circunstancias no ha sido posible. He tardado más de lo previsto, pero lo estoy afrontando con naturalidad. Estoy al lado de una persona maravillosa y tengo una gran referencia, que son mis padres. Lo lógico es que salga todo bien y traigamos a este mundo a un ser humano con todo a favor para tener una existencia feliz", explicaba. Además, sobre cómo se organizarán para seguir trabajando mientras cuidan de su bebé, nos comentaba que "lo importante es disfrutar de cada momento del proceso. Yo ya he trabajado mucho, me puedo quedar en casa encantado".

Fue en febrero cuando Alberto y Miren anunciaron que iban a ser padres. Con el gran sentido del humor que los caracteriza, la intérprete posaba presumiendo de curvas premamá con un vestido negro ajustado y decía: "Hola, me han echado el veneno"- A continuación posaba con su pareja en una romántica imagen que en pocos minutos se llenó de felicitaciones y mensajes de cariño de amigos y compañeros de trabajo que han sido testigos de la evolución de su historia de amor. Fernando Tejero, Pablo Rivero, Fernando Guallar, Ernesto Sevilla, Rossy de Palma, Natalia de Molina, Marian Hernández, Belén López, Irene Arcos, Belinda Washington o Pepa Rus, entre otros, reaccionaron con alegría a la buena noticia.

Imparables durante la dulce espera

Durante los nueve meses de embarazo, las agendas de los felices papás han estado llenas de proyectos. La intérprete vasca se ha mostrado imparable ha rodado en lo que va de 2022 la segunda temporada de la serie Supernormal, comedia de Movistar+, y Fenómenos junto al director Carlos Therón para Netflix. Además ha estrenado una película llamada El juego de las llaves, que rodó el pasado año con Marta Buchaca. Por su parte, Caballero sigue al frente de La que se avecina, serie en la que también ha trabajado Miren Ibarguren. El sobrino de José Luis Moreno, que trabaja codo con codo con su hermana Laura, ya se ha puesto al frente del rodaje de la 13ª temporada de esta comedia que no deja de cosechar éxitos desde que se estrenó en 2007 siguiendo la estela de Aquí no hay quien viva.