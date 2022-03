Miren Ibarguren confiesa su curiosa obsesión con un actor de Hollywood

Con motivo del estreno, ahora pospuesto, de la próxima película de Dani de la Orden, Papá o Mamá, las actrices Miren Ibarguren y Eva Ugarte han acudido a El Hormiguero para hablar de la película, que aún tardará unas semanas en llegar a los cines. Durante la entrevista, Pablo Motos ha preguntado a la intérprete de La que se avecina por una curiosa obsesión que tiene con un artista de Hollywood: "Eres muy sorprendente, ¿es posible que estés obsesionada con Nicolas Cage?". "Un poco, pero me ha pasado en la pandemia. Antes lo estaba con la reina de Inglaterra y tengo todo tipo de merchandising de ella. De hecho, tengo hasta un cartón pluma en casa con su figura y a tamaño natural. Pero estaba enredando en internet un día y vi que él tenía muchísimas cosas sin venir a cuento. Por eso lo cambié", revelaba ella.

VER GALERÍA

Juan del Val cumple su promesa y sorprende con un look 'a lo George Clooney'

"Yo no sé si él lo sabe", añadía Miren sorprendida con todo lo que ha encontrado en la red sobre el protagonista de Jungla de cristal. Entonces el presentador sacaba una bolsa que la actriz había llevado al programa con varios objetos relacionados con el que fuera marido de Demi Moore, un momento que dejaba a todos boquiabiertos: "Mirad. Esto es una mascarilla con su cara. Pues quizá no parezca, pero lo es", revelaba ella mientras se la colocaba en el rostro. Tras el utensilio para no contagiarse del virus, la intérprete sacaba algo que "regala mucho" y que no dejaba a nadie indiferente. "Esto es una funda de cojín, pero si haces así a las lentejuelas, pues sale la cara de Nicolas Cage", enseñaba. Pero no solo eso, Ibarguren también mostraba a todos varias camisetas del protagonista de La mandolina del capitán Corelli en posturas imposibles: "El mundo ropa es muy variado y también hay libros de colorear con su rostro", confesaba muy ilusionada.

¿Hay alguien ahí? Las historias paranormales de María Casado y Antonio Banderas

Además, la actriz comentaba a todo el público y a los espectadores que ha tenido mucha suerte porque gracias a Paco León ha podido conseguir el autógrafo de su ídolo: "Da la casualidad de que cuando estábamos rodando la película, Paco me dice que va a grabar una con Nicolas Cage. Entonces le dije: 'Tienes que llevarle uno de estos cojines y que me lo firme'. Pero cuando se lo propuse me dijo que me esperara a que se hicieran amigos. ¿Sabéis qué? ¡La funda ya está en casa de Paco!", expresaba muy contenta con su nueva adquisición..

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.