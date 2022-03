Juan del Val cumple su promesa y sorprende con un look 'a lo George Clooney'

Juan del Val ha sido uno de los grandes descubrimientos de la tertulia de El Hormiguero, en la que cada jueves comparte mesa con Pablo Motos, Tamara Falcó, Cristina Pardo y Nuria Roca, su mujer. Entre bromas, el presentador había sugerido en ocasiones anteriores el parecido físico de su colaborador con el icónico actor George Clooney, tradicionalmente considerado uno de los hombres más atractivos del cine. Tal fue el nivel de comparación que Juan del Val se lo tomó como un reto y prometió acudir al siguiente programa con el pelo blanco, emulando las canas del actor de Hollywood. Dicho y hecho, el escritor sorprendió anoche con un look totalmente distinto que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a su pareja, quien no está del todo contenta con la nueva imagen de su marido.

"Has cumplido la promesa", aplaudía Pablo Motos al ver en el plató a Juan del Val con el cabello blanco impoluto. "Había rumores de que me iba a poner peluca y no, es mi pelo blanco que fue a lo que yo me comprometí, no sé si con acierto o no", explicaba el colaborador entre risas. De hecho, tal era su intención de dejar claro que no se trataba de un postizo que, unas horas antes de El Hormiguero, el que fuera su guionista compartía una foto en manos de su peluquero, justo antes de proceder a teñirse. “No me puedo mirar al espejo, si me miro digo: no soy yo", comentaba.

Así ha reaccionado Nuria Roca al cambio de look de Juan del Val

Pero, ¿qué han opinado el resto de colaboradores sobre este cambio de imagen? Pablo Motos lo tiene claro: "Es como George Clooney pero en un día malo", decía despertando las risas de los presentes. Sin embargo, tanto Tamara Falcó como Cristina Pardo han aplaudido este aspecto "canoso" del colaborador. Tanto, que la periodista ha sugerido que le gusta más este look que el suyo de verdad. Sin embargo, quien no está tan conforme con este nuevo aspecto de su marido es Nuria Roca.

Entre risas, la comunicadora ha explicado que le gusta mucho como le queda este tono de pelo a Juan del Val pero, ha aprovechado la ocasión para lanzarle una advertencia a su pareja: "que no se le suba a la cabeza y empiece a hacer otros experimentos en su cabello creyéndose que es joven", decía la presentadora. Además, lejos de dejarlo ahí, Nuria Roca ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que su marido se haya aficionado a probar cosas nuevas y cambie demasiado su estilo. De hecho, ha bromeado con una anécdota en la que ha relatado que Juan se había probado unos pantalones pitillo y pesqueros sobre los cuales ha dicho "que no eran de su edad". Sin poder contener las risas Roca sentenciaba: "A ver no te creas joven y te creas moderno, ahora."

