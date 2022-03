¿Hay alguien ahí? Las historias paranormales de María Casado y Antonio Banderas

María Casado y Antonio Banderas iniciaban juntos hace unos meses una apasionante nueva aventura profesional en el que quieren impulsar la creatividad y las artes escénicas: Escena en blanco y negro. De la mano de Amazon Prime Video, este programa musical incluirá las entrevistas y actuaciones durante siete capítulos, bajo la dirección artística del actor, de Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén, Pablo López, para terminar con el propio Banderas. Con motivo del próximo estreno, la presentadora y el intérprete acudían a El hormiguero para presentar este trabajo por el que los dos están tan ilusionados y contar también algunas anécdotas sobre sus vidas. Así, durante la entrevista, ambos tenían que adivinar si algunos momentos paranormales de sus compañeros eran verdad o no, un juego que sorprendía a todos. De hecho, en el caso del protagonista de El zorro, aseguraba que mientras rodaba una película en Savannah, Georgia, un fantasma se duchó en la habitación del hotel donde se estaba quedando. ¡Qué miedo!

"Es una ciudad que se ha construido sobre un cementerio de esclavos que traían de África. Es un ambiente muy especial. No creo en estas cosas, de verdad. Estaba rodando y hay que levantarse muy temprano, tipo cuatro y media de la mañana para maquillaje, así que ese día estaba muy cansado. Entonces me meto en la cama, apago las luces y en la habitación había una conexión, una especie de ventana, entre el cuarto donde dormía y el baño. Estoy allí tratando de conciliar el sueño y siento que la ducha se conecta. Dura unos segundos, para, y pensé bueno es algo de la condensación del agua, no sé", explicaba el actor. "Sucede de nuevo y a la tercera vez que ocurre, ya me levanto y voy a mirar al baño, donde efectivamente estaba todo mojado, pero ya se había cortado. Pero cuando regreso a la cama, veo que en lo alto de la almohada y en el resto de las sábanas había varios gotones de agua. Menudo miedo, estuve toda la noche sin dormir en un sillón con las luces encendidas", confesaba a Pablo Motos.

En el caso de María, explicaba que siente que ha vivido otras vidas. La periodista revelaba que piensa que ha sido gladiadora en Roma porque jura que cuando ha ido a la ciudad italiana ha sabido dónde se encontraba todo sin necesidad de guías turísticos. "Os juro que es una sensación extraña que no me ha pasado nunca excepto en Roma. Entré allí y sabía moverme por cualquier sitio, dónde estaba todo. No me lo podía creer. Estaba ubicada. Quizá en otra vida me tocó matar gente. Además veo películas como Gladiator o Troya y me vuelvo loca. Es algo muy raro", comentaba entre risas.

