Javier Ungría se pronuncia tras la boda sorpresa de su tía Miriam Ungría

Miriam Ungría, viuda de Kardam de Bulgaria, se ha convertido en princesa de Jordania al casarse con un primo hermano del rey Abdalá, el príncipe Ghazi bin Muhhammad. Una boda íntima y por sorpresa que se celebró ante la presencia del rey Abdalá y otros invitados de la realeza. Un enlace totalmente inesperado para la gran mayoría puesto que, en los medios occidentales, no se tenía conocimiento alguno del romance.

La que fuera nuera del rey Simeón de Bulgaria dio la sorpresa y ni siquiera algunos de sus familiares sabían que iba a casarse. Javier Ungría, sobrino de Miriam Ungría, ha señalado que no estaba al tanto de la boda de su tía Miriam Ungría con el príncipe jordano. "No, bueno, yo de esas cosas no sé mucho la verdad", se limitó a declarar a la agencia Europa Press, aunque sí añadió que mantiene relación con ella. "La relación muy bien, muchas gracias", concluyó el empresario, sin querer revelar más detalles sobre este nuevo matrimonio anunciado por la Casa Real jordana.

