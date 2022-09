Miriam Ungría, la nueva princesa jordana tras una vida de película junto a Kardam de Bulgaria

La Casa Real de Jordania sorprendía este sábado con el anuncio de la boda del príncipe Ghazi bin Muhammad y la española Miriam Ungría, un enlace íntimo celebrado ante la presencia del rey Abdalá y otros pocos invitados de la realeza. A sus 58 años, la viuda de Kardam de Bulgaria ha pasado a formar parte de la Corte Hachemita con el título de princesa Maryam Al Ghazi. La pareja contraía matrimonio tras un romance que llevaron con la más absoluta discreción, en lo que para ambos han supuesto sus segundas nupcias.

Miriam Ungría proviene de cuna noble ya que era hija de Carmen López Oleaga, marquesa de Montefalcón, y Bernardo de Ungría y Goibarri, que llegó a presidir el Colegio Heráldico de España. Ya en la edad adulta, más allá de sus raíces, comenzó a cobrar notoriedad por su noviazgo con Kardam de Bulgaria, el primogénito del rey Simeón y Margarita Gómez Acebo.

Su historia de amor se inició en los años 90 cuando, al parecer, sus miradas se cruzaron una noche en la popular discoteca Joy Eslava de la capital. El príncipe, nacido en nuestro país y licenciado en Economía Agrícola, descubrió a Miriam Ungría entre la gente y le dijo a uno de sus amigos: "Acabo de ver a la mujer con la que me voy a casar". Años después, el 11 de julio de 1996, se cumplía aquella premonición y se celebraba su boda en la iglesia ortodoxa de Madrid en presencia de los reyes Juan Carlos y Sofía.

Ella se convertía entonces en la Princesa de Tirnovo y, de la relación con su marido, en 1997 y 1999 nacieron sus dos hijos: Boris y Beltrán. Los dos jóvenes, que ahora mismo tienen 24 y 23 años respectivamente, ocupan el primer y segundo puesto en la línea sucesoria al trono búlgaro.

La familia vivía feliz y muy unida hasta que el infortunio les golpeó de la manera más trágica posible. El 15 de agosto de 2008, la vida de Miriam Ungría cambió por completo tras sufrir un accidente de tráfico junto a su marido. Suceso que tuvo lugar en la localidad madrileña de El Molar, cuando el Jaguar en el que viajaban se salió de la carretera. El coche, que conducía Kardam, chocó contra un árbol de la N-1 y volcó unos metros de la fachada de una vivienda.

El Príncipe de Tirnovo salía muy mal parado y, desde entonces, quedaría postrado en la cama durante años. El 7 de abril de 2015, fallecía en el Hospital Universitario Sanchinarro de Madrid a causa de una infección pulmonar relacionada con la grave parálisis que padecía. Así lo anunciaba con enorme tristeza mediante un comunicado su padre, el ex primer ministro y depuesto rey Simeón II de Bulgaria.

Desde aquel fatídico accidente, Miriam Ungría fue un verdadero ejemplo de lucha y superación. Mientras su marido intentaba recuperarse de sus lesiones, que le costaron operaciones de brazo, de muñeca y largos meses de rehabilitación y fisioterapia, ella se apoyó en su fe religiosa y en el enorme amor que sentía por su esposo para arroparle en un largo proceso que, desgraciadamente, no tuvo el final esperado.

Durante todo el tiempo que Kardam de Bulgaria luchó por salir adelante, Miriam Ungría no se separó ni un segundo de él, a la vez que cuidaba de sus niños. "Beltrán, el más pequeño, me preguntó: "¿Papá se puede morir?". Sí, puede -le dije-, pero vamos a pensar que eso no sucederá. Tenemos que afrontar esta situación con optimismo y esperanza", contaba Miriam a ¡HOLA! en diciembre de 2008, tan solo unos meses después del suceso.

Experta en gemología y diseñadora de joyas con su propia marca

La ahora esposa del príncipe Ghazi bin Muhammad es Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. "Cuando terminé de estudiar la carrera, no sabía muy bien hacia dónde enfocarme. Me gustaban mucho las tasaciones, iba a empezar a trabajar en una joyería y un día, por casualidad, di con un curso de Gemología y Diseño de Joyas y se me encendió una luz", nos confesaba.

Comenzó entonces a trabajar desde muy joven para distintas marcas hasta que en 2014 decidió crear la suya propia: MdeU. Las primeras ventas de sus productos fueron en El Corte Inglés y después expandiría su mercado al extranjero. "Mis joyas las puede llevar cualquier mujer: son piezas muy 'ponibles' ya que tienen un rango de precio y un rango de edad muy amplios. Mi idea es hacer una colección por año e ir adaptando las ya hechas a la demanda del cliente", explicaba.

Se mudó a Londres para desarrollar su negocio y estar cerca de sus hijos

Miriam Ungría, que se define a sí misma como una corredora de fondo y una persona activa e inquieta, es una mujer alabada también por su optimismo y paciencia. Años después de enviudar decidió hacer las maletas y mudarse a Londres, donde se ha centrado en su marca y vive cerca de sus hijos.

"No es una huida sino una manera de seguir adelante. En su momento vivía a las afueras de Madrid y me fui al centro. Y ahora otro capítulo es estar en Londres", nos explicaba sobre este importante paso. "Estoy muy bien aquí. Desde el punto de vista laboral es una oportunidad muy buena porque se mueve todo muchísimo", añadía. Pese a residir en La City, no ha dejado de viajar a Madrid para ver a familiares y amigos.

Tristemente, una de sus últimas visitas a España fue por la muerte de su progenitora, quien falleció el 10 de octubre de 2020. Por último, como dato curioso, Miriam es además tía de Javier Ungría, el marido de Elena Tablada de quien la influencer se ha separado temporalmente desde hace unos meses.

Divorciado y padre de cuatro hijos: así es el príncipe Ghazi bin Muhammad

Nacido el 15 de octubre de 1966, el príncipe Ghazi bin Muhammad es hijo de Muhammad bin Talal de Jordania y su primera esposa, la princesa Firyal. Su tío era el rey Hussein, por lo que es primo hermano del actual monarca y ocupa el decimoctavo lugar en la línea de sucesión al trono. Se casó en 1997 con Areej Zawawi y tuvieron cuatro hijos: el príncipe Abdalá y las princesas Tasneem, Jennah y Salsabeel. En mayo de 2021, se hacía oficial el divorcio de la pareja mediante un comunicado.

Ghazi bin Muhammad desempeña una destacada labor dentro de la Casa Real ya que es asesor principal del soberano para asuntos religiosos y culturales, además de servir a su país como regente en ausencia de Abdalá II. Profesor de filosofía y escritor, estudió en la célebre escuela británica Harrow (1979-1984) y se graduó con las más altas calificaciones en la universidad norteamericana de Princeton (1988).

Apasionado de las letras, el Príncipe completaría allí su tesis titulada ¿Qué es enamorarse?: Un estudio del arquetipo literario del amor. También se formó en Cambridge (1990-1993) y asistió a la Facultad de Usul al-Din en El Cairo (2007-2010), donde recibiría su doctorado. Entre sus apariciones públicas más destacadas, está la de su encuentro con el Papa Benedicto XVI el 9 de mayo de 2009 en Amán durante la gira del entonces pontífice por Tierra Santa.

Tiempo después, el 7 de febrero de 2015, Ghazi bin Muhammad sería el encargado de recibir a Carlos de Inglaterra en el aeropuerto Marka por la visita oficial que el primogénito de Isabel II hizo al país. En noviembre del año pasado, el heredero al trono británico y su esposa, Camila de Cornualles, volvían a Jordania y su guía de excepción era de nuevo el primo hermano del rey Abdalá.

Haz click si quieres ver “La red social de María con Miriam Ungría” una mujer empresaria, diseñadora y madre de dos hijos que dejó de lado su profesión durante unos años para dedicarse al cuidado de su familia pero que nunca abandonó su pasión por el mundo de la joyería. Miriam ha hablado con María sobre su nueva colección de joyas, su nueva vida en Londres con sus hijos Boris y Beltrán, y cómo consiguió seguir adelante tras la pérdida de su marido, Kardam de Bulgaria, quien falleció en 2015.