Hamzah de Jordania renuncia a su título de Príncipe un mes después de disculparse con su hermano, el rey Abdalá

Cuando se cumple un año del intento de golpe de Estado que hizo temblar los cimientos del imperio Hachemita, la monarquía Jornada vuelve a ser protagonista de la actuliadad, en esta ocasión, Hamzah de Jordania, hermano de padre del rey Abdalá, ha renuniciado a su título de príncipe, una decisión que ha explicado por medio de un comunicado: “Conforme a lo que he atestiguado en los últimos años, he llegado a la conclusión de que mis convicciones personales, que mi padre me infundió y a las que a lo largo de mi vida he intentado duramente adherirme, no están en sintonía con los enfoques, las tendencias y los modernos métodos de nuestras instituciones”, ha informado este domingo el píncipe Hamzah, mostrando su descontento por el rumbo que está tomando su país.

- Abdalá de Jordania habla por primera vez de su hermanastro tras la grave crisis provocada en la corte

- El príncipe Hamzah bin Hussein manifiesta su lealtad al rey Abdalá tras haber sido acusado de conspiración

Las palabras de Hamzah de Jordania, quien ya fue despojado en 2004 de su título como heredero al trono, han proseguido: "Por una cuestión de honestidad con Dios y con mi conciencia, no veo más remedio que renunciar al título de príncipe. Tuve el gran honor de servir a mi amado país y a mi querido pueblo durante los años de mi vida. Permaneceré leal a nuestra querida Jordania, como siempre lo he sido y seré”, ha finalizado, renuncuando así a un título que ostentaba desde su nacimiento en 1980 como hijo del rey Hussein y su cuarta esposa, la reina Noor. No se ha trascendido cuál será ahora su papel en la Familia Real hachemita ni el tratamiento que recibirá a partir de este momento.

Este comunicado supone un nuevo desencuentro entre Hamzah de Jordania y su hermano, el rey Abdalá. Un hecho que sorprende puesto que hace apenas un mes, el príncipe Hamzah enviaba una carta de disculpa al monarca jordano por "el capítulo lamentable que el país superó, guiado por la sabiduría, la paciencia y la tolerancia de Su Majestad", haciendo referencia al intento de golpe de Estado. El príncipe, hijo del difunto rey Hussein y de su cuarta esposa, la reina Noor, ha estado bajo arresto domiciliario desde abril de 2021 por su presunta participación en la conspiración. Él negó los hechos, fue indultado por el monarca y los dos escenificaron la reconciliación días más tarde en los actos del centenario del reino hachemí. Sin embargo, meses después ha entonado el mea culpa y reconoce que cometió "un error" y asume "la responsabilidad" de sus acciones. Con este gesto parecía poner fin a una enemistad que viene de muy lejos.

El origen de la complicada relación entre el rey Abdalá y Hamzah de Jordania

Las tensiones entre los dos hijos del difunto Rey se remontan a 1999 cuando Hussein de Jordania nombró, poco antes de morir, como heredero a su hijo Abdalá, nacido de su segundo matrimonio con Antoinette Avril Gardine. Al acceder al trono, el marido de la reina Rania cumplió con las últimas voluntades de su padre, quien deseaba que se nombrara heredero al príncipe Hamzah. Sin embargo, en 2004, Abdalá introdujo un cambio en la línea sucesoria para que su heredero fuera su primogénito, el príncipe Hussein, y no su hermanastro.