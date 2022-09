¿Lo recuerdas? Miriam Ungría se casa con un vestido de seda español que ya llevó doña Letizia

Cualquier enlace, y mucho más tratándose de uno con vínculos monárquicos, requiere de meses de preparación: el banquete, el recinto, la lista de invitados y, por supuesto, el vestido de la novia. Aquí reside nuestra rotunda sorpresa al conocer que Miriam Ungría, viuda del príncipe heredero Kardam de Bulgaría, se había dado el 'sí quiero' este fin de semana con el príncipe jordano Ghazi bin Muhammad, primo hermano del rey Abdalá II. Hasta el momento, no teníamos siquiera noticia de que se había gestado esta relación, pero este no es el único dato de impacto: Miriam escogió como traje nupcial un diseño español que también posee la mismísima reina Letizia.

Diseño minimalista de seda 'made in Spain'

La diseñadora ha decidido emprender esta nueva oportunidad en el amor con un exquisito y muy sencillo vestido de satén de seda en color hueso cortado al bies, que luce un escote barco popular entre las novias reales (no olvidemos el acierto de Meghan Markle en su día), mangas francesas de estilo murciélago y cintura ajustada a contraste. En la parte posterior de la prenda, se puede apreciar además una sofisticada abertura en picada que deja parcialmente descubierta la espalda y rompe con los conservadores esquemas nupciales que suelen seguir las mujeres de la realeza.

Se trata del modelo Valentina, de Cortana, una firma mallorquina y radicada en Barcelona fundada por la diseñadora Rosa Esteva que no ha pasado desapercibida en nuestro radar de moda, puesto que Miriam no es la primera royal en llevar un ejemplar de dicha enseña. Al igual que podemos apreciar en el catálogo del sello made in Spain, Miriam ha querido preservar el minimalismo propio de la pieza, evitando todo tipo de joyas vistosas, tiaras o tocados. Únicamente vemos en su brazo izquierdo un delicado brazalete que podría atribuirse, aunque de ello no hay confirmación, a su línea de accesorios, M DE U Jewellery.

Otro detalle a destacar, pues resulta atípico al referirnos a una boda real, es que la española ha llevado el pelo suelto y peinado en unas ondas marcadas que contribuyen a rejuvenecer el look, si bien la marca mallorquina propone optar por un recogido más formal que permita apreciar escote de la espalda. Dista mucho del ostentoso ensamblaje de princesa que lució en su primera boda con el príncipe heredero Kardam de Bulgaria, quien falleció trágicamente en 2015 por las secuelas de un accidente automovilístico.

La versión de invitada ideal que compró doña Letizia en 2016

Cortana debutó en el armario de la Reina hace ya varios años, en 2016, y con motivo de una cita muy especial para la mujer de Felipe VI, los Premios Ortega y Gasset de Periodismo. Hasta la fecha, este vestido azul de seda cortado al bies por debajo de la rodilla, de talle holgado en su escote barco y cintura ajustada tipo fajín, con manga mariposa y espalda abierta en pico, se encuentra entre sus elecciones más acertadas y replicadas. Estamos ante el mismo formato que ha escogido para su boda la ahora esposa del príncipe Ghazi bin Muhammad, con la excepción del largo y de la tonalidad del tejido.

En su momento, la versión de invitada que vistió la Reina suscitó incontables halagos de la crítica por su favorecedora silueta, así como por la sobriedad del look, que se podía comprar entonces en la web de la marca por 940 euros. Lo acompañó con unos originales pendientes largos, visibles gracias a su romántico peinado recogido de trenzas, y sandalias peep toe doradas, de Magrit.