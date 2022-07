Lo más destacado de la semana No dejes de leer las noticias más importantes de la semana Estas son las noticias que no puedes perderte

Desde que finalizara su relación con la modelo Desiré Cordero —la sevillana que se coronó ‘Miss Universo España’ en 2014—, en invierno, no habíamos vuelto a tener noticias de Mario Casas en el terreno sentimental. Pero, como constatan las fotografías que ahora ¡HOLA! publica en exclusiva, el actor vuelve a disfrutar de un nuevo verano enamorado. Ella no es otra que la actriz Aura Garrido, uno de los nombres con más talento —y más bellos— del cine español.

Realeza frente a realidad. Su vida ha sido siempre una dualidad. Entre dos mundos. Es nieta y sobrina de Reyes, pero no es princesa; es miembro de la familia del Rey, pero no es Familia Real; su madre es infanta, pero ella no tiene título; siempre en primera línea, pero siempre un paso atrás. Victoria busca su sitio entre dos mundos y ahora escribe su propio destino rompiendo esquemas.

Recién levantada y sin maquillaje, Jennifer Lopez muestra orgullosa su nuevo anillo de casada

Si hay alguien que es la viva imagen de la felicidad ahora mismo esa es Jennifer Lopez. La cantante y actriz ha celebrado su boda soñada con Ben Affleck después de que la vida les haya vuelto a juntar 20 años después y, ahora sí, ya son marido y mujer. "Lo hicimos (...) Fue la mejor boda que podíamos haber imaginado", ha confesado la intérprete de On the floor. Horas después de darse el 'sí, quiero' en Las Vegas, Jennifer ha compartido esta otra foto con sus seguidores en la que aparece tumbada en la cama con una cara de felicidad que habla por sí sola.

Emme, la otra protagonista de la boda de Jennifer Lopez con Ben Affleck a bordo del Cadillac rosa de Elvis

Y por fin su sueño se ha hecho realidad. Jennifer Lopez y Ben Affleck se han casado veinte años después de comprometerse por primera vez. La actriz y cantante ha sellado su amor con el oscarizado actor con una boda secreta en Las Vegas en la que han estado presentes sus hijos como testigos de excepción. El protagonista de Batman es padre de Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, de su unión con Jennifer Garner, mientras que JLo comparte con Marc Anthony, a los mellizos Max y Emme, de 14 años.