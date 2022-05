La reverencia de Victoria de Marichalar a su madre, la infanta Elena, en una tarde de toros Ambas acudieron a la feria de San Isidro, aunque no estuvieron sentadas juntas

La tauramaquia es una de las pasiones que la infanta Elena comparte con su hija, Victoria Federica. Por eso, no es raro que coincidan en este tipo de eventos, tal y como ha ocurrido este jueves. Ambas han acudido a la feria de San Isidro, aunque no estuvieron sentadas juntas en la plaza de toros de Las Ventas, sino separadas por algunos asientos. No obstante, sí se saludaron y estuvieron charlando: Victoria, que acudió acompañada por amigos como Tomás Páramo, dirigió a su madre una respetuosa reverencia, un gesto que ya ha hecho en otras ocasiones. Dale al play para ver este momento.

