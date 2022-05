Courtois, el portero del Real Madrid, muestra su casa y su espectacular piscina en la fiesta de su 30 cumpleaños

Loading the player...

Este miércoles, Thibaut Courtois cumplía 30 años y su novia, la modelo israelí Mishel Gerzig, le organizaba una fiesta sorpresa muy especial: con temática de safari y muchas jirafas. Recordemos que 'jirafa' es el cariñoso apodo con el que llaman al belga todos sus compañeros debido a su enorme altura. El portero del Real Madrid se lo pasó en grande jugando en la piscina con sus amigos y bailando al ritmo del DJ que contrató Mishel: "Fue un cumpleaños inolvidable, volviendo de entrenar y sorprendiéndote con todos tus amigos. No puedo agradecer lo suficiente al amor de mi vida por el increíble día que me diste. ¡Definitivamente fue el cumpleaños más especial! ¡Por muchos cumpleaños más juntos!". Dale al play y no te pierdas el vídeo.

