Desiré Cordero recuerda con estas palabras a su ex Mario Casas

Hace unos días se confirmaba la ruptura de la modelo Desiré Cordero y Mario Casas, que salían juntos desde el pasado verano. Discreta en lo que se refiere a su vida privada, la que fue Miss España 2014 no ha querido hablar de los motivos de su separación aunque sí ha dedicado unas cariñosas palabras al actor. “Cosas que pasan” comentó sobre su ruptura con el protagonista de No matarás. Aseguró la maniquí, en declaraciones a Europa Press, que sigue teniendo mucho cariño al intérprete a quien no va a dedicar nunca una mala palabra. “Es una persona que quiero mucho y no voy a hablar nunca mal de él”. Añadió además que tiene buenos recuerdos de su etapa juntos y le dedicó algunos piropos, muestra de que su relación pese a lo ocurrido sigue siendo cordial.

Desiré Cordero celebra su cumpleaños sin Mario Casas, pero le manda este romántico mensaje

Hablamos con Desiré Cordero tras vestirse de novia por una buena causa: 'Me encantaría casarme en la playa'

VER GALERÍA

“Es una persona maravillosa” comentó asegurando además que desea que sea feliz. “Yo le deseo lo mejor a todo el mundo, siempre” apuntó. Más reservada se mostró al esquivar las preguntas sobre las recientes imágenes que la captaron en Milán junto al actor y modelo italiano Simone Sussina, que saltó a la fama en 2017 tras participar en la edición italiana de La isla de los famosos. En las fotografías se pudo ver la complicidad y sintonía que existe entre la sevillana y el italiano, del que dijo que es un amigo.

VER GALERÍA

Poco después de que arrancara el nuevo año, Desiré confirmó el final de su relación con el actor al responder a uno de sus seguidores cuál era su propósito para el año nuevo. “Alguien que me quiera y se quede conmigo”, respondió la maniquí, provocando un gran revuelo entre sus incondicionales. Ambos habían pasado las Navidades separados, ella en Sevilla y él en Lanzarote, lo que provocó los primeros comentarios.

Loading the player...

El mensaje de Desiré Cordero que ha desatado los rumores de ruptura con Mario Casas

Mario Casas y Desiré Cordero se convirtieron en la pareja sorpresa del verano y, aunque prefirieron mantener su amor lejos de los focos, fueron fotografiados en alguna ocasión haciendo la compra juntos, bailando o disfrutando de unos días de descanso en Cantabria. Unos meses ha durado su historia de amor de la que la modelo dejaba algunas pinceladas en sus perfiles. “Y llegó el verano, un verano diferente” escribía.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.