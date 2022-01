Mario Casas pasa la Navidad en Lanzarote, pero ¿dónde está Desiré Cordero?

Mario Casas y Desiré Cordero se convirtieron en la pareja sorpresa del verano y, desde entonces, no hemos tenido oportunidad de verlos juntos en muchas ocasiones. El actor gallego siempre se ha mostrado muy discreto en lo que a su vida personal se refiere y esta ocasión no iba a ser menos, por eso, no es habitual que presuma de amor con la modelo sevillana. Ellos prefieren mantener su amor lejos de los focos, de la opinión pública, de las redes sociales... aunque han sido fotografiados en alguna ocasión haciendo la compra juntos, bailando en la noche madrileña o disfrutando de unos días de relax en Cantabria. Sus fans pensaban que las navidades podrían ser la ocasión perfecta para que hicieran 'oficial' su amor de manera virtual, sin embargo, parece que tendrán que esperar.

- Desiré Cordero celebra su cumpleaños sin Mario Casas, pero le manda este romántico mensaje

VER GALERÍA

El protagonista de No matarás y la que fuera Miss España en 2014, están pasando separados estos días. Mario ha hecho un viaje a Lanzarote con toda su familia mientras que Desiré ha vuelto a casa por Navidad. La modelo está pasando unos días muy especiales en Sevilla, donde la hemos visto disfrutando de juegos en familia y cenas con amigos en los que no ha faltado la pizza y los cócteles, además de aprovechar para descansar junto a su mascota viendo algunas de sus películas favoritas. "Feliz Navidad. Siempre con una sonrisa. Felices fiestas", escribió la exMiss en su perfil personal junto a un vídeo en el que se mostraba de lo más sexy, con un sugerente conjunto de color blanco con flecos giltter y taconazos.

- Tú a Sevilla y yo a Punta Cana: Mario Casas y Desiré Cordero, separados por vacaciones

VER GALERÍA

El actor ha preferido escaparse fuera de Madrid y su destino elegido ha sido Lanzarote. Allí le hemos visto acompañado de sus hermanos, Sheila, Óscar, Christian y el pequeño Daniel, además de una de las mejores amigas de la familia, María José Gómez, que suele ir con ellos muchas veces en sus viajes. "¡Feliz Navidad a todos! Ayer fue una noche mágica. Una Navidad diferente con sabor a primavera y ni tan mal, ¡cómo se agradecen estos 20 grados en diciembre!", escribió Sheila, quien fue la encargada de publicar varias fotos y vídeos de todo lo que están haciendo. En sus planes, además de disfrutar de la playa, también les hemos visto montando en moto de agua, comiendo una rica paella a bordo de un barco o vestidos con pijamas a juego. Mario, que se puso una batamanta de color rojo, también se grabó mientras conducía un quad a toda velocidad.

- La escapada de 'altura' de Mario Casas y Desiré Cordero

VER GALERÍA

Un gran momento a nivel personal y profesional

Como decíamos, Mario y Desiré están viviendo los primeros pasos de su amor lejos del foco mediático, aunque la sonrisa de la modelo deja claro que se siente plena y feliz. De la mano de Pronovias participó hace unas semanas en la gala solidaria de la Barcelona Bridal Fashion Week y allí comentaba a ¡HOLA! que su corazón "está muy bien" y que le gustaría casarse y tener una familia "cuando tenga que ser", porque, "por supuesto", se ve vestida de novia algún día. Además, parece que la sevillana podría seguir los pasos de su novio como actriz. "Me encantaría estudiar interpretación y hacer cine. Uno de mis planes, en cuanto se pueda, es empezar a prepararme", nos confesó.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.