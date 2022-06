¡Magia, hadas y elfos! Paz Padilla y su hija Anna Ferrer crean un universo fantástico para 'celebrar la vida' La fiesta de disfraces con la que dieron la bienvenida al verano convirtió a la presentadora en una hada a la que no faltó detalle

Buenos amigos y una dosis de fantasía son los ingredientes con los que Paz Padilla y su hija Anna cocinaron la receta perfecta para dar la bienvenida al verano. La presentadora organizó una fiesta en la los invitados tenían que echar mano de su imaginación para caracterizarse como elfos y hadas, personasjes a los que, como se puede comprobar en las imágenes, no les faltó detalle. "Gracias siempre a mis amigos y hermanos. Y a Anna por dejarme hacer las locuras de vida, recibir el verano vestidos de hadas y elfos. Siempre nuestras fiestas las hacemos como una gran cascada de alegría y, por supuesto, celebramos la vida" escribió Paz. Su hija Anna también destacó algunos retazos de la reunión, asegurando que les encantan

estas ocurrencias en las que inventan todo tipo de personajes.

Sus outfits estaban cuidados a la perfección, encajando perfectamente en la temática de la fiesta, que recreó su particular sueño de una noche de verano. Madre e hija escogieron ser hadas, aunque Paz dio un toque a su look con unas orejas apuntadas propias de un elfo. La presentadora llevaba un minivestido negro, combinado con alas del mismo color y unos detalles florales en hombros y diadema. El maquillaje estaba muy trabajado, resaltando sus ojos con unas enormes pestañas. Su hija escogió por su parte el color blanco para su vaporoso vestido, a juego con complementos del mismo tono. En su caso no faltó la varita y una diadema de mariposas que le daba un toque romántico.

En esta divertida cita estaban numerosos amigos, entre quienes se contaban algunos rostros conocidos como el presentador de Ya es mediodía, Marc Calderó, el diseñador Xoan Viqueira (que fue pareja del exdirector de Sálvame, David Valldeperas) y Mónica Fernández de Valderrama, vocalista del grupo Materia Prima. Sonrientes y dejándose llevar por el espírituo mágico de la convocatoria bailaron, brindaron y compartieron este rato antes de las vacaciones de verano.

Paz Padilla atraviesa un momento tranquilo con una agenda profesional centrada en el teatro con su obra El humor de mi vida, basada en el libro que escribió tras la muerte de su marido, Antonio Vidal. Además sigue al frente de la tienda No Ni Ná, proyecto que lanzó junto a su hija Anna Ferrer. Este verano tiene programado además el rodaje de una película. Hace unas semanas, el pasado 10 de junio. Mediaset señalaba mediante un comunicado que Paz vuelve a fomar parte del grupo casi cinco meses después de su polémica salida. La cadena añadía que "la incorporación de la presentadora y actriz no se produciría de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses".

El pasado 20 de enero fue la última vez que se pudo ver a la presentadora en Telecinco, día en el que abandonó el plató de Sálvame tras un duro enfrentamiento con Belén Esteban. Semanas después Mediaset hizo pública la decisión de "resolver el contrato vigente" con ella. La artista optó entonces por no responder a la cadena y abrió un proceso legal.