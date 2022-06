El sorprendente regreso de Paz Padilla a Mediaset

Mediaset España ha enviado un comunicado para anunciar que Paz Padilla vuelve a formar parte del grupo casi cinco meses después de su polémica salida. "Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía", ha anunciado. La cadena ha añadido que "la incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses". Mediaset no ha concretado en qué proyectos se embarcará la humorista dentro de la cadena. Paz, por su parte, todavía no se ha pronunciado al respecto sobre esta decisión que ha supuesto una gran sorpresa.

La última vez que vimos a Paz en Telecinco fue el pasado 20 de enero. Aquel día, la gaditana abandonó el plató de Sálvame tras un duro enfrentamiento con Belén Esteban. Después de semanas de especulaciones sobre el futuro televisivo de la humorista, Mediaset España hizo pública la decisión que había tomado al respecto: "resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa una hora y media antes de su finalización".

La artista optó entonces por no responder a la cadena y abrió un proceso legal. "Evidentemente, soy una trabajadora. Cuando te despiden y no se llega a un acuerdo con la empresa, pues que un juez decida lo que es justo y lo que no. Me pueden despedir, pero tengo derecho a mis cosas. No es una cuestión personal", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Además, contó que vivía esta situación con la mayor naturalidad posible. "Lo he vivido como un despido. Y ya está. No conozco a nadie al que no le hayan despedido nunca. O a muy pocos. En nuestra profesión, pasa muchas veces porque los programas se acaban. Si te despiden y el programa continúa, no pasa nada", explicó.

La humorista ha estado vinculada a Mediaset España en distintos formatos, desde Crónicas marcianas, pasando por Hola, hola, hola, Got Talent, A simple vista, La que se avecina o Sálvame, programa en el que ha permanecido una larga etapa comprendida entre 2009 y 2022. En estos momentos, Paz está centrada en otros proyectos profesionales. Sigue llenando teatros con la obra El humor de mi vida, basada en el libro que escribió tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, y está saboreando el éxito de No Ni Ná, la tienda que creó con su hija, Anna Ferrer. También tiene cerrado un programa de entretenimiento y este verano va a rodar una película. Más adelante, según reveló, va a adaptar su libro al cine. "¡Y decían que estaba arruinada y que estaba en mi peor momento!", exclamó en ¡HOLA! al enumerar todos sus compromisos laborales.